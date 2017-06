Bräunlingen Mühlentor: lange Liste mit Schäden

Untersuchungen zeigen Schäden. Herausgekommen ist ein umfangreicher Maßnahmenkatalog für Handwerker. Die Wiedereröffnung ist für Ende 2017 geplant.

Das Mühlentor bedarf in vielen Bereichen einer grundsätzlichen Sanierung. Das bestätigen die durch die frühe Einrüstung möglich gemachten Untersuchungen im nun vorgelegten „Mühlentor Gesamtkonzept“ aussagekräftig.

Für das 770 000 Euro teuer Vorhaben, dessen Beginn im August 2017 erfolgen soll, ist inzwischen ein Zuschussantrag beim Denkmalamt und auch ein Antrag auf eine Unbedenklichkeitsbescheinigung gestellt worden. So kann der Sanierungsbeginn noch vor der Zuschusszusage erfolgen. Die Torwiedereröffnung ist Ende des Jahres 2017 geplant.

Die Bausubstanz ist in vielen Bereichen nicht mehr akzeptabel und der Fachwerkbereich, in den viel Wasser eingedrungen ist, wurde teilweise mit Beton verkleidet. Dies zeigt den dringenden Sanierungsbedarf, vor allem im Bereich des Putzes, der Malschicht, der Steinelemente, der Metallteile und der Holzelemente sowie der Holzbalken.

Neben den Reinigungsarbeiten stehen vor allem die Verputzkonservierung, die Verschalungen – parallel zum Einsetzen der neuen Schwellen -, die Mörtelergänzungen und die Malschichtkonservierung an. Dazu gehören Farbergänzungen. Es wartet also ein ziemlich umfangreicher Maßnahmenkatalog auf die Restauratoren, Zimmermeister, Steinmetze, Bildhauer und Statiker.

Der Verputz ist am Mühlentor insgesamt stabil. Doch liegen einige Schwächen und Lockerungen vor, was vor allem den unteren Turmzonenbereich und den Balkenuntergrund betrifft. Etliche Risse haben sich gebildet. Schäden im Bereich der Malschicht liegen in unterschiedlicher Ausprägungen vor. Auch Schmutzfahnen wurden registriert.

Bei den Steinelementen wurden hauptsächlich Abschieferungen und Schalenbildungen festgestellt. Hinzu kommt noch eine Tendenz zum Absanden. An den Steinelementen, die nahe an der Fahrbahn liegen, wurden noch weitere Schäden durch Reduzierung der Oberfläche, Krusten- und Schalenbildung und weißliche Beläge dokumentiert.

Beim Metall wurden nur einige wenige Korrosionsschäden erfasst. Eine mechanische Destabilisierung wurde nicht festgestellt. Wie erwartet zeigt die Oberfläche der Holzbalken einen sehr unterschiedlichen Erhaltungszustand. Dabei zeigen die Balken zur Westseite massive Schäden.

„In den sechziger Jahren wurde am Mühlentor für viel Geld einiges schlecht gemacht, dessen Auswirkungen heute bemerkbar werden“, sagte Architekt Lukas Gäbele aus Donaueschingen. Auf den ersten Blick sehe das Mühlentor nicht so aus, als müsste dort viel saniert werden. Doch die nun vorliegende Überprüfung innen und außen habe gezeigt, dass eine Sanierung des Bräunlinger Wahrzeichens notwendig ist.

Zähringertore

Das Mühlentor ist das letzte noch erhaltene der vier ehemaligen Zähringertore. Das Kirchtor, das Wald- und Gupfentor wurden vor längerer Zeit bereits abgerissen. Auf dem Mühlentor steht außerdem eine Inschrift, die an die vorderösterreichische Zeit von Bräunlingen erinnert.