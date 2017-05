Bräunlingen Mit Lamas läuft sich's einfach leichter

Die Bräunlinger Geländespieler machen mit ihren Tieren ein gefragtes Angebot – und jetzt bietet die Volkshochschule am Sonntag nochmals Gelegenheit zum besonderen Wander-Erlebnis.

Bräunlingen – Manche lieben die körperliche Bewegung im Freien und gehen teilweise bis an ihre Leistungsgrenze. Andere lieben es gemütlich, lassen Eindrücke und Erlebnisse der Natur auf sich wirken und entspannen sich dabei. Die einen wollen ihre Muskelkraft trainieren, die anderen wollen abschalten, genießen und dabei ein paar Gänge runterschalten. Entschleunigen lautet der Begriff, den man im Zeitalter der vollen Terminkalender öfter zu hören bekommt.

Ein ganz spezielles Angebot der Bräunlinger Geländespieler entspricht diesem Zeitgeist und erfreut sich steigender Beliebtheit: Das Lama-Trekking. Was viele Hundehalter sowieso schon jeden Tag schätzen, das Spazierengehen mit einem geliebten Tier, wird dabei all jenen ermöglicht, die sonst keine Gelegenheit haben, sich auf ein Tier als Begleiter einzulassen.

Die drei fünfjährigen Lamas Emil, Fridolin und Karl haben sich bei etlichen Touren bereits in die Herzen ganzer Schulklassen, Geburtstagsgruppen und anderer Spaziergänger geschlichen. "Aus der ganzen Region interessieren sich die Menschen dafür und kommen zu uns", sagt Marcus Ewald, der zusammen mit Ralf Moßbrugger und Patrick Gemeinder den ganzen Sommer alle Hände voll zu tun hat. Denn das Angebot der Geländespieler umfasst von den Spielen im Freien über Kanutouren, Gaudiolympiade, Schatzsuche und mehr auch Firmen- und Teamevents. Und nun hat die VHS diese außergewöhnlichen Wanderungen mit diesen schönen Geschöpfen, die den Menschen aus wunderbar sanften Augen betrachten, für sich entdeckt. Die erste Tour war bereits ein Bombenerfolg. Nun folgt am Sonntag, 21. Mai, eine Wiederholung. Dafür sind noch wenige Plätze frei, eine schnelle Anmeldung wird empfohlen.

Während des gemeinsamen Spaziergangs, bei dem man die Natur auf eine ganz besondere Weise erleben kann, lernt man ganz nebenbei die Nähe, Persönlichkeit und das Verhalten der Tiere schätzen. Gelaufen wird auf die langsame und bedächtige Art, viel langsamer, als wenn man alleine gehen würde. Die Lamas, die sich ohne Probleme selbst von Kindern am Strick führen lassen, bestimmen das Tempo. Und dies ist bedächtig. Da wird mal am Gras gezupft, in die Gegend geschaut und einfach stehen geblieben.

Ist dies das Erfolgsrezept? Die drei Macher der Geländespieler sind sich sicher, dass das Trekking mit den Lamas der menschlichen Seele gut tut. "Dieses sich Einlassen auf die Tiere, die keinen Stress und keine Hektik ausstrahlen, wirkt sich auf die Menschen positiv aus. An der Seite dieser kuscheligen Begleiter kann man sich vom hektischen Alltag entspannen und die Ruhe in der Natur genießen", sagt Ralf Moßbrugger. Vor der Tour rund um den Bräunlinger Triberg werden die Gruppenteilnehmer über das Verhalten und die Gehweise der Lamas informiert. Die drei Lama-Herren werden einzeln vorgestellt, denn jedes der Tiere besitzt eine eigene Persönlichkeit. Man erfährt, dass Lamas zwar zum Streicheln einladen, dass sie das aber überhaupt nicht so gerne mögen. Erst gegen Ende der Tour, die man mit gut über zwei Stunden ansetzen muss, kann es sein, dass ein Lama sich mit dem jeweiligen Führer anfreunden möchte und dies durch Körperkontakt zeigt. Und Angst vor dem berüchtigten Spucken braucht man nicht zu haben, denn nur bei Aufregung und Stress spucken sie sich gegeneinander mal an.

"Wir arbeiten eng mit der Medi-Clin-Klinik zusammen, deren Patienten mit psychosomatischen Störungen die Lama-Touren als Reha-Maßnahme schätzten", berichten Ralf Moßbrugger und Marcus Ewald, die auch schon Rollstuhlfahrer mit ihrer Lama-Tour erfreut haben. Die drei Geländespieler wollen mit einer Inka-Schatzsuche die Lama Touren noch populärer gestalten.

Das Lama-Trekking findet ganzjährig statt und kann mit Picknick oder Grillen gebucht werden. Es ist für kleine Gruppen oder Familien bis zu zehn Personen von Kindesalter bis Senioren geeignet und kann auch für Geburtstage oder andere Anlässe gebucht werden. Infos unter Telefon (0176) 96 81 13 23 oder im Netz.

