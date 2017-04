Bräunlingen Millionen für die Kirchensanierung

Bauförderverein unterstützt Vorhaben der Bräunlinger KirchengemeindeDerzeit wird die Orgel noch zerlegt und gereinigt300 000 Euro sollen insgesamt aus Spenden kommen

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Bräunlingen – Der knapp 130 Mitglieder starke katholische Kirchenbauförderverein sieht schon seit Jahren seine Hauptaufgabe darin, die Ende 2016 abgeschlossene Stadtkircheninnenrenovierung vor allem mit finanziellen Mitteln zu unterstützen. Etliche Einnahmen, darunter das Benefizkonzert der Stadtkapelle, der Spendenlauf um die Stadtkirche, die Mitgliedsbeiträge und die Adventsaktionen kamen der Sanierung zugute. Unterstützungen von 2008 bis 2011 galten dem Kirchendach und der Turmsanierung, die mit rund 1,3 Millionen Euro zu Buche schlugen.

Danach prägte die Innensanierung die Arbeit des Kirchenbaufördervereins. Die Entfernung des Gestühls, die Einhausung der Orgel sowie die Gerüstarbeiten für die Sanierungen an den Wänden und an der Decke bestimmten den Beginn der umfangreichen Innenarbeiten im Jahr 2015. Danach folgte die oft nicht einfache und länger dauernde Arbeit der Restauratoren an den sanierungsbedürftigen Stellen im Kircheninnenbereich. Die Handfertigkeit und Handhabung der Sanierung durch die Restauratoren, mit meist selbst gefertigten Farben, beeindruckte die Kirchenbesucher.

Derzeit wird die Orgel mit Unterstützung des Baufördervereins zerlegt und die Register einer gründlichen Reinigung unterzogen. Das neue Beleuchtungskonzept und die Elektrik tragen mit zur Kosteneinsparung bei und die verbesserte Beschallungsanlage sorgt für gute Verständlichkeit. Das neue Raumkonzept sorgt auch für neue flexible und aussagekräftige liturgische Möglichkeiten.

Dass die Kirchenmusik in Bräunlingen eine wichtige auch liturgische Rolle spielt, fördert der Bauförderverein auch diesen Aspekt. Eine Summe von rund 2,3 Millionen Euro war für die Sanierung geplant, wobei diese auf 2,0 Millionen Euro gesenkt werden konnte. Dafür gibt es viele Zuschüsse und Unterstützungen. 30 Prozent übernimmt das bischöfliche Ordinariat Freiburg. 14 Prozent kommen vom Landesdenkmalamt und rund 15 Prozent übernimmt der Breisgauer Religionsfond. Die Eigenmittel und Rücklagen der Pfarrgemeinde betragen ungefähr elf Prozent. Über Darlehen werden 15 Prozent der Gesamtkosten finanziert. Aus Spendenmitteln sollen die restlichen 15 Prozent in Höhe von rund 300 000 Euro kommen. Dafür sind weitere Aktionen der Pfarrgemeinde und auch des Kirchenbaufördervereins geplant.

„Auf die gelungene Renovierung unserer Kirche dürfen wir alle stolz sein, auf unser saniertes Gotteshaus, das neben der Stadtkirche Hüfingen zu den zentralen Kirchen der Seelsorgeeinheit gehört“, sagte Stadtpfarrer Walter Eckert als Beirat des Baufördervereins.

Der Verein

Der vor über zehn Jahren gegründete katholische Kirchenbauförderverein hat als Hauptaufgabe die ideelle und materielle Förderung und Unterstützung der Kirchengemeinde zum Bau und zur Unterhaltung der Stadtkirche Bräunlingen, einschließlich der Innensanierung. Durch etliche Aktionen des Vereins werden Einnahmen und Spenden verbucht. Eine geänderte Satzung hat sich an die neue Struktur der Seelsorgeeinheit „Auf der Baar“ angepasst. Vorsitzender ist Fritz Wehinger. (dm)