Bräunlingen Micha Bächles Wahlkampf wird zum Marathon

Bürgermeisterkandidat sucht Wochen vor dem offiziellen Start der Bewerbungsfrist den Kontakt zu den Bräunlingern

"Sie sind doch der Micha Bächle. Mit ihrem Vater habe ich früher Tennis gespielt." Mit ausgestreckter Hand läuft Wilhelm Brugger auf den Bräunlinger Bürgermeisterkandidaten zu, der zwischen den Marktständen einen Bistrotisch und ein Schild mit seinem Konterfei aufgestellt hat, um Werbung in eigener Sache zu machen. Schnell entwickelt sich zwischen den beiden ein Gespräch voller Lokalkolorit – wobei Lokalpolitik aber keine Rolle spielt.

Ganz ähnlich verlaufen die Unterhaltungen mit Waltraud Gehringer, der Seniorchefin der Zähringer-Stube, und mit Emmi Fleig. Es geht vor allem um Persönliches, zum Beispiel darum, ob er denn seinen Wohnsitz von Löffingen nach Bräunlingen verlegen werde, sollte er am 22. Oktober zum Rathauschef gewählt werden – was Micha Bächle mit einem "selbstverständlich" beantwortet. Außerdem fragen die Marktbesucher, weshalb er gerade in Bräunlingen Stadtoberhaupt werden wolle. Es folgt ein Loblied auf die Schönheit der alten Zähringerstadt, auf deren Lebendigkeit und auf die vielen Vereine, die das Leben in der Kernstadt und den Ortsteilen prägen. Bächle widersteht der Versuchung zu sagen, was er denn besser machen wolle als der amtierende Bürgermeister Jürgen Guse – weil dieser einen guten Job gemacht hat. Deshalb wäre es verkehrt, den Besserwisser zu spielen, der alles umkrempeln will.

Bächle weiß: Bürgermeisterwahlen sind Persönlichkeitswahlen. Die Bräunlinger sollen ihn kennenlernen und so jagt ein Termin den anderen. Überall wo die Menschen zusammenkommen, ist er dabei: beim Heimatabend des Heimat- und Trachtenbunds, beim Fußballturnier der Ministranten oder beim Dögginger Waldfest. Und in der nächsten Woche startet seine Tour durch die Ortsteile. Bächle möchte möglichst vielen Bräunlingern die Hand schütteln, bevor die Sommerferien beginnen und viele Menschen verreisen.

Dieser Marathon-Wahlkampf soll seine Steher-Qualitäten unter Beweis stellen. Die braucht er, sollte er gewählt werden. Die Bräunlinger Gemeinderatssitzungen sind nämlich dafür bekannt, äußerst zeitintensiv zu sein.