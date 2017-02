Bräunlingen Martina Losch: Ihre Stimme hallt ins Land hinaus

Auf einen Kaffee mit Martina Losch aus Waldhausen. Sie ist im Netz in einem Hörspiel-Monolog von SWR 4 auf Alemannisch zu hören

Wie kam es dazu, dass Sie zu einer Sprechrolle im Radio eingeladen wurden?

Das begann im Jahr 2015, als wir zum zweiten Mal mit dem Sommertheater „Das kalte Herz“ in Hüfingen aufführten, die Dramaturgin Uta-Maria Heim des Radiosenders SWR 2 als Zuschauerin mit dabei war und Dialektsprecher für ein Hörspiel suchte. Sie hat danach bei David Preis und mir angefragt, ob wir bei einem Krimihörspiel mitmachen würden, und beide haben wir zugesagt. Noch während der Theaterspielzeit bin ich an einem Abend nach Baden-Baden gefahren, um dort im SWR-Studio den Text aufzunehmen. Zuvor hatte sie mir den Text des Hörspiels zur Vorbereitung zugeschickt, um dann die Zeilen mit meinem Sprechpartner, dem Schauspieler Oliver Wnuk, aufzunehmen. Es war schon sehr spannend, wir standen uns vor den Mikrophonen gegenüber und haben unseren Dialog miteinander gesprochen. Natürlich wurde der Text mehrmals aufgenommen und daran gefeilt, bis dem Regisseur die Aufnahme gefiel. Dieses erste Hörspiel „Bierleichen“ war ein Krimi, der knapp 55 Minuten dauerte. Darin hatte ich nur eine sehr kleine Rolle zu sprechen. Ich fand es aber spannend, bei so etwas einfach mal dabei zu sein und habe mich gefreut, dass sie mich angefragt haben, bei einem Hörspiel mitzuwirken.

2017 waren Sie erneut im Radio mit dem Monolog „Ich bin ä beese Frau“ zu hören.

Im Frühjahr 2016 ist der SWR wieder an mich herangetreten, mit der Frage, ob ich mir einen Monolog in elsässischer Mundart anschauen würde, um zu sehen, ob ich ihn verstehen und in meinen Dialekt übertragen könnte. In diesem Stück denkt eine ältere Frau über ihr Leben nach und was dabei entsteht, ist eine ergreifende, nachdenklich stimmende Geschichte. Der elsässische Text wurde mir zugeschickt, und ich habe festgestellt, dass das Elsässische nicht so weit von unserem Dialekt entfernt und sehr gut zu verstehen ist. Ich habe dann einige Seiten, die mir Frau Heim und der Regisseur Mark Ginzler genannt haben, in meinen Dialekt übertragen. Daraufhin kam der Regisseur nach Bräunlingen, um mit mir von dieser Übersetzung Tonaufnahmen zu machen und um zu schauen, ob ich den Text selber sprechen könnte. Nachdem er die Aufnahmen mit der Dramaturgin Uta-Maria Heim besprochen hatte, erteilten sie mir den Auftrag, den Monolog zu sprechen. Wir vereinbarten dann einen Termin für die Aufnahmen in Baden-Baden.

Wie war die Atmosphäre in Baden-Baden beim Rundfunk?

Im September 2016 bin ich für zwei Tage nach Baden-Baden gefahren und dort haben wir den Monolog aufgenommen. Diese Aufnahmen wurden am 14. Januar auf SWR 4 ausgestrahlt. Der Monolog dauert gut 47 Minuten. Die Atmosphäre war, wie beim ersten Mal auch, sehr entspannt und freundlich. Diesmal saß ich natürlich alleine im Aufnahmeraum und habe durch eine große Glasscheibe den Regisseur und die beiden Tontechniker gesehen, die mir Anweisungen über ein Mikrophon oder durch Zeichen gaben. Und natürlich gab immer das „rote Lämple“ das Startsignal für die nächste Aufnahme.

Man braucht schon einige Zeit, bis man in das Hörspielsprechen reinkommt, denn das Sprechen unterscheidet sich schon vom Sprechen beim Theater. Man muss sich natürlich bei beidem intensiv in die Rolle und die Stimmung hineinversetzen, kann aber beim Hörspiel die Stimme noch ganz anders einsetzen und mit Pausen und „Stimmgeräuschen“ noch viel intensiver arbeiten als beim Theaterspielen. Auch das ganze Drumherum war sehr interessant, bis hin zur Hotelübernachtung in Baden-Baden, als mir der Portier, als ich vor dem Hotel vorfuhr, gleich mal mein Auto parkte (lacht).

Zur Person

„Ich bin ä beese Frau“ heißt der Monolog, von dem es zusätzlich zur Alemannischen auch die Original Elsässer Fassung und eine Schweizer Fassung gibt. Alle drei Versionen kann man auf SWR 4 ein Jahr lang nachhören. Man muss dazu eingeben: „Mundarthörspiel. Ich bin ä beese Frau“ bei www.swr.de

Martina Losch ist 49 Jahre alt, gebürtige Schwarzwälderin und kam 1996 aus Oberschwaben als Lehrerin an die damalige Grund-und Hauptschule Bräunlingen. 2006 wurde sie Konrektorin, ist seit über sechs Jahren Rektorin der Bräunlinger Grundschule und im dritten Jahr auch für die Grundschule in Döggingen zuständig. Seit der letzten Gemeinderatswahl sitzt sie für die CDU am Ratstisch und ist Ortschaftsrätin in Waldhausen. Martina Losch hat schon in vielen Laientheatern mitgespielt, darunter beim Novembertheater in Bräunlingen, der Bühne 94 in Donaueschingen, beim Sommertheater in Hüfingen und beim neugegründeten Theater Wandelbaar, das im November in Donaueschingen und Bräunlingen zum ersten Mal zu sehen war.