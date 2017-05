Bräunlingen Maroder Spielplatz in Döggingen wird endlich saniert

Die Situation auf dem Dögginger Spielplatz, die Bildung von Haushaltsresten, das Gewerbegebiet "In Niederwiesen" sowie die Beschaffung von Einsatzmitteln für die Feuerwehr waren die Themen in der jüngsten Sitzung des Bräunlinger Gemeinderates.

Kinderspielplatz Döggingen: Unmut über den Zustand des einzigen Dögginger Spielplatzes wurde in der Bürgerfragestunde laut: Per Fotos verdeutlichten zwei Döggingerinnen, was auf dem sanierungsbedürftigen Spielplatz seit geraumer Zeit schon im Argen liegt: morsche Sandkästen, fehlendes Sonnensegel, nicht montierte Schaukeln – und exponierte Bodenplatten im Kleinkindbereich. "Wie lange müssen wir noch warten, bis hier etwas geschieht? Unsere Kinder wollen in einer sicheren Umgebung spielen", schallte es Bürgermeister Jürgen Guse und Stadtbauamtsleiterin Kerstin Milse entgegen. "Ganz klaren Handlungsbedarf" konstatierten denn auch sie. Die nötigen Gelder seien bereitgestellt, noch im Mai werde die Stadtverwaltung gemeinsam mit dem Ortschaftsrat und der Schule ein Konzept auf den Weg bringen. Die Umsetzung indes könne durchaus noch etwas dauern, das Stadtbauamt sei ausgelastet. Ortsvorsteher Dieter Fehrenbacher betonte, dass ein erhöhtes Unfallrisiko nicht gegeben sei. Milse sicherte jedoch trotzdem zu, das Bauamt werde die Bodenplatten unverzüglich in Augenschein nehmen.

Unmut über den Zustand des einzigen Dögginger Spielplatzes wurde in der Bürgerfragestunde laut: Per Fotos verdeutlichten zwei Döggingerinnen, was auf dem sanierungsbedürftigen Spielplatz seit geraumer Zeit schon im Argen liegt: morsche Sandkästen, fehlendes Sonnensegel, nicht montierte Schaukeln – und exponierte Bodenplatten im Kleinkindbereich. "Wie lange müssen wir noch warten, bis hier etwas geschieht? Unsere Kinder wollen in einer sicheren Umgebung spielen", schallte es Bürgermeister Jürgen Guse und Stadtbauamtsleiterin Kerstin Milse entgegen. "Ganz klaren Handlungsbedarf" konstatierten denn auch sie. Die nötigen Gelder seien bereitgestellt, noch im Mai werde die Stadtverwaltung gemeinsam mit dem Ortschaftsrat und der Schule ein Konzept auf den Weg bringen. Die Umsetzung indes könne durchaus noch etwas dauern, das Stadtbauamt sei ausgelastet. Ortsvorsteher Dieter Fehrenbacher betonte, dass ein erhöhtes Unfallrisiko nicht gegeben sei. Milse sicherte jedoch trotzdem zu, das Bauamt werde die Bodenplatten unverzüglich in Augenschein nehmen. Haushaltsreste: Insgesamt 1,5 Millionen Euro an Geldern waren in den Jahren 2014 bis 2016 zwar in die Haushalte eingestellt, aber seinerzeit nicht ausgegeben worden, weil entweder die betreffenden Projekte zeitlich nicht oder aber nur teilweise realisiert werden konnten. Davon entstammen 1,2 Millionen aus der Budgetplanung des vergangenen Jahres. Die Stadtverwaltung stellte dem Rat nun eine Beschlussfassung zur Abstimmung, nach der aus sämtlichen dieser Gelder Haushaltsausgabenreste gebildet werden sollten, um die Mittel so in das neue Haushaltsjahr zu übertragen. Auf die Anregung von CDU-Stadtrat Michael Gut, zu prüfen, ob es unter den Projekten Maßnahmen gebe, die ohnehin im laufenden Jahr keine Aussicht auf Verwirklichung hätten, und so bilanztechnisch Ballast abzuwerfen, entgegneten Guse und Milse, dass alle finanziellen Großprojekte nunmehr bereits realisiert oder auf den Weg gebracht seien. So fiel es dem Rat schließlich leicht, dem Vorhaben einstimmig zuzustimmen.

Insgesamt 1,5 Millionen Euro an Geldern waren in den Jahren 2014 bis 2016 zwar in die Haushalte eingestellt, aber seinerzeit nicht ausgegeben worden, weil entweder die betreffenden Projekte zeitlich nicht oder aber nur teilweise realisiert werden konnten. Davon entstammen 1,2 Millionen aus der Budgetplanung des vergangenen Jahres. Die Stadtverwaltung stellte dem Rat nun eine Beschlussfassung zur Abstimmung, nach der aus sämtlichen dieser Gelder Haushaltsausgabenreste gebildet werden sollten, um die Mittel so in das neue Haushaltsjahr zu übertragen. Auf die Anregung von CDU-Stadtrat Michael Gut, zu prüfen, ob es unter den Projekten Maßnahmen gebe, die ohnehin im laufenden Jahr keine Aussicht auf Verwirklichung hätten, und so bilanztechnisch Ballast abzuwerfen, entgegneten Guse und Milse, dass alle finanziellen Großprojekte nunmehr bereits realisiert oder auf den Weg gebracht seien. So fiel es dem Rat schließlich leicht, dem Vorhaben einstimmig zuzustimmen. Wärmebildkameras für die Feuerwehr: Beim Fahrzeugbrand Anfang März im Dögginger Tunnel haben die örtlichen Wehren Schlimmeres verhüten können – jedoch auch Bedarf erkannt: Die einzige, nicht Spritzwasser-geschützte Wärmebildkamera, die im Besitz der Bräunlinger Feuerwehr ist, reicht nicht aus, um im Ernstfall Personen in verrauchter Umgebung zu orten. Daher beschloss der Rat nun die Anschaffung zweier Spezial-Wärmebildkameras im Gesamtwert von 15 000 Euro.

Beim Fahrzeugbrand Anfang März im Dögginger Tunnel haben die örtlichen Wehren Schlimmeres verhüten können – jedoch auch Bedarf erkannt: Die einzige, nicht Spritzwasser-geschützte Wärmebildkamera, die im Besitz der Bräunlinger Feuerwehr ist, reicht nicht aus, um im Ernstfall Personen in verrauchter Umgebung zu orten. Daher beschloss der Rat nun die Anschaffung zweier Spezial-Wärmebildkameras im Gesamtwert von 15 000 Euro. Gewerbegebiet "In Niederwiesen": Hier wurden, gleichfalls einstimmig, einige kleinere Änderungen im Bebauungsplan sowie die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange, die allesamt keine Einwände vorgebracht hatten, beschlossen. Bekanntlich versorgt die "Biowärme Bräunlingen" die Unternehmen im Gewerbegebiet mit umweltfreundlicher Wärmeenergie per Holzhackschnitzelbetrieb mit Klärschlammtrocknung. Nun wurde die Ausnahmeregelung fixiert, dass bei einem Ausfall der Kesselanlage diese auch mit fossilen Brennstoffen betrieben werden kann, um die Versorgung sicherzustellen.

Ökologiestadt Bräunlingen

Bürgermeister Jürgen Guse konnte bei der Sitzung auch Erfreuliches in Sachen Ökologie berichten: Die jüngste Potenzialanalyse hinsichtlich des Anteils regenerativer Energie am gesamten örtlichen Stromverbrauch hat ergeben, dass dieser Anteil in Bräunlingen bei 52 Prozent liegt. Damit bewegt sich die Kommune weit oberhalb des regionalen Durchschnitts von 23 Prozent. Vor der früheren Wäscherei wird eine Ladesäule für E-Autos installiert, an der Elektroauto-Besitzer künftig kostenlos ihre Vehikel aufladen können. (chn)