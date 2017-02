Bräunlingen Lustige Spiele: Kinder feiern Fasnet mit den Köhlern

Während draußen ein Schneegestöber wütete, trafen sich die Köhler im warmen "Sternen" zur Kinderfasnet. Alles drehte sich um die kleine Bühne. Die war von beiden Tischreihen einsehbar und stieß schon beim "Köhlertanz" der Kleinen zur Eröffnung an ihre Grenzen.

Ständig war die Bühne von Kindern jeglichen Alters umringt. Denn hier war Action angesagt. Die Kindergartenkinder führten einen Dschungeltanz vor, lustige Puppen geführt von den Grundschülern sangen als Comedian Harmonists über den kleinen grünen Kaktus. Im Sketch der Fünftklässler suchte Otto seine verloren gegangenen Kleider. Die Jugendlichen führten einen Tanz vor.

Narrenbaumklettern entfällt

Und damit immer etwas los ist, hatte sich ein Team um Dunja Demattio zusätzlich jede Menge Spiele ausgedacht, an denen die Kinder rege teilnahmen. Das geplante Narrenbaumklettern entfiel jedoch, da das stolze Fasnetsymbol wie bereits im vergangenen Jahr nicht mehr steht.

So musste erneut der Narrenbaum-Ersatz in Form eines in der Höhe verstellbaren Holzgestells herhalten, um die begehrten Päckchen mit Süßigkeiten zu ergattern. Die Reste des Narrenbaums hingegen wurden im Anschluss als Brennmaterial verlost.