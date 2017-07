Bräunlingen Lust auf Theater geweckt

Freiburger Künstler sind zu Gast in der Bräunlinger "Weinstube" und wecken bei der Theatergemeinschaft Vorfreude auf die kommenden Aufführungen.

Bräunlingen – Da staunten nicht wenige Bräunlinger: In der "Weinstube" gab es Opernarien und Hymnen von Profisängern mit hervorragender Klavierbegleitung zu hören. Was war da los?

Die Lösung ward schnell gefunden, denn das Organisationsbüro des Theaters Freiburg hatte für die Theaterbesuchergemeinschaft Bräunlingen, bei der auch Mitglieder aus dem Städtedreieck und darüber hinaus mit dabei sind, einen unterhaltsamen Informationsabend über das neue Wintertheaterprogramm 2017/18 angeboten.

Der scheidende Organisationsleiter Wolfgang Schröter blickte in kurzen Worten auf die zurückliegende gute Zusammenarbeit mit der Theatergemeinschaft zurück und fragte nach dem angebotenen Programm der letzten Spielzeit, was ein unterschiedliches Ergebnis brachte. Die Theaterpreise bleiben unverändert. Die örtliche Vertrauensstellen- leiterin Beatrix Zirlewagen bedankte sich bei Schröter für die jahrelange Unterstützung und begrüßte den neuen Orga-Leiter Günter Daubenberger in Bräunlingen.

Daubenberger und auch Gunter Behring vom Theater Freiburg stellten das Theaterprogramm der neuen Winterspielzeit für die Theatergemeinschaft vor und erläuterten auch die Inhalte, ihre Aussagkraft und die Handlung der Stücke. "Eine gute Musik ist wie ein Mittagessen, sie soll Appetit wecken", sagte Daubenberger, der eine inhaltsvolle Orientierung über die vorgesehenen Stücke gab. Die Sopranistin Susana Schnell und Bariton Juan Orozco begeisterten, in Begleitung von Kapellmeister Norbert Kleinschmidt, mit Soli und zum Ende im Duo mit "Reich mir die Hand mein Leben" aus Don Giovanni. Beatrix Zirlewagen dankte den Theatervertretern mit einem Präsent für ihre Unterstützung und den unterhaltsamen Infoabend. Tilmann von Kutzleben dankte ihr für ihren Einsatz für die örtliche Theatergemeinschaft.

Theatergemeinschaft

Spielplan: 19.11.: Crudeland; 11.2.18: Love Life. 25.2.: Katja Kabanowa; 25.3.: Hoffmanns Erzählungen; 6.5.: La Boheme, alle Beginn 19 Uhr. 15.7: Coraline um 15 Uhr.

Die Theatergemeinschaft hat aktuell annährend 40 Mitglieder und wird von Beatrix Zirlewagen aus Bräunlingen, Telefon (0771) 6 15 94, schon 16 Jahre betreut. Sie hatte die Leitung von ihrer Mutter Helene Hofacker, die 50 Jahre die Geschicke leitete, übernommen. Auch Gäste können an den Busfahrten nach Freiburg teilnehmen.