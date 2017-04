Bräunlingen Löwenstark: Duo malt den Himmel blau-orange an

Löwenstark: Duo malt den Himmel blau-orange an

Mit Milou&Flint wird die Veranstaltungsreihe Löwenstark fortgesetzt: Das Duo tritt nächsten Freitag in der Stadthalle auf

Durch einen Zufall entdeckte Anna Herdner auf der Kulturbörse in Freiburg das Duo Milou&Flint. "Ich habe sofort Gänsehaut bekommen. Die Lieder haben mich einfach berührt", sagt die Leiterin des Amtes für Tourismus-, Kultur- und Sport.

Auf der Rückfahrt von Freiburg nach Bräunlingen hat sie dann das komplette Album „Orange bis Blau“ durchgehört und war überzeugt: Das Singer-Songwriter-Duo aus Hannover ist das Richtige für die Veranstaltungsreihe Löwenstark, mit der die Kleinkunst in Bräunlingen etabliert werden soll.

"Die beiden Musiker machen keine seichte Unterhaltungsmusik, sondern haben schöne Texte, die nachdenklich machen", erklärt Hernder ihre Begeisterung. Die Melodien der Lieder würden einfach hängen bleiben und wären noch Tage später präsent. "Es gibt einen Song auf dem Album 'Stadt in meinem Kopf', in dem die Rede davon ist, dass ein Künstler den Himmel anmalt in orange bis blau." Wenn man dann Tage später unterwegs ist und die Sonne langsam untergeht und der Himmel tatsächlich orange bis blau ist, dann falle einem der Song ein und man müsse schmunzeln.

Doch nicht nur sich Geschichten auszudenken und über Dinge zu singen, die ihrem Publikum und ihnen selbst ein Lächeln ins Gesicht zaubern, zeichnet Milou&Flint aus. Auch ausgefallene Instrumente zu spielen oder zu basteln, ist ihre Spezialität, so kann es schon einmal vorkommen, dass man eine Heizung klappern oder eine Papiertüte rascheln hört, wenn man auf ihrem Album genau hinhört.

Beide sind außerdem Multiinstrumentalisten, sie spielen neben Klavier und Gitarre auch Fußschlagzeug, Cello, Trompete, Melodika und Akkordeon und viele weitere kleine Überraschungen – so einiges davon mal eben gleichzeitig.

Milou&Flint ist die letzte Veranstaltung im ersten Halbjahr: Aber nach den Sommerferien geht es mit "Ruppert spielt", dem Acoustic Fun Orchestra und dem Comedian Olaf Bossi weiter.

Die Verlosung

Milou&Flint kommen am Freitag, 24. April, nach Bräunlingen und werden um 20 Uhr im Rahmen der Veranstaltungsreihe Löwenstark in der Stadthalle auftreten. Einlass ist um 19 Uhr. Karten gibt es ab sofort für 15 Euro bei der Bräunlinger Touris-Info und für 17 Euro an der Abendkasse.

Der SÜDKURIER verlost fünf mal zwei Karten für die Veranstaltung mit Ingo Börchers. Einfach bis Donnerstag, 20. März, 14 Uhr, unter 01379/37050035 anrufen, Namen und das Stichwort Löwenstark sowie die Telefonnummer nennen. (0,50 € pro Anruf aus dem Festnetz der DTAG; Mobilfunkpreise abweichend.) Die Gewinner werden veröffentlicht.