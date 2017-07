Bräunlingen Lammgesellschaft zelebriert echte Leidenschaft

Die Scheunenkonzertabende in Bräunlingen finden vor großem Publikum statt.

Bräunlingen (dm) "Es muss ein ganz besonderer Funke sein, der das himmelstürmende Gefühl der Liebe in uns Menschen entzündet und genau das haben wir an diesem Abend mit Ihnen vor. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie Romantik pur": Das sagte Veronika Schweizer, die gekonnt durch das Programm der beiden vollbesetzten Scheunenkonzertabende der Lammgesellschaft führte. Dass das gelungen ist, zeigte nicht nur der mehrfache, lang anhaltende Applaus, sondern auch die Begeisterung der Besucher für zwei außergewöhnliche "Lam(m)ore"-Konzerte in der besonderen Scheunenatmosphäre.

Die von Liebe, Lust und Leidenschaft geprägte Stimmung der Lieder bestimmte den ganzen Abend, wobei etliche Soli, ein Duo, Gruppen mit Männer- und Frauenstimmen und vor allem Michael Lauenstein am Akkordeon, neben dem gut eingestimmten und harmonierenden Gesamtchor, die Akzente setzen. Mehrere rote Herzen schmückten die Duryscheune, was die Intention, mit Liebesliedern durch die Jahrhunderte zu führen, unterstützte.

Chorleiterin Sandra Heinz, die mit zwei Soli – darunter die Zugabe mit "City of my heart" – ihr hervorragende Stimme präsentierte, hatte mit dem Lammgesellschaftschor einen wundervollen Liebesliederabend vorbereitet, der alle Besucher im "Liebestempel", wie Veronika Schweizer sagte, in seinen Bann zog. Was die Liebe mit Mann und Frau macht, wurde beim Männerlied deutlich, sie sangen "Frauen sind wunderbar anders und was sie wollen muss so sein". Simone Schenk mit ihrem Solo "Nur für dich" zeigte mit viel Mimik und Gestik untermalt, was die Frauen alles aus Liebe für die Männer auf sich nehmen. Auch toll, was Veronika Schweizer mit ihrem Solo "Love is a flame" vortrug. In fast allen Konzertliedern spielten Zuneigung, Liebe, Herz, Gemeinsamkeit und Leidenschaft die tragenden Rolle – ein Liederabend, der noch länger in Erinnerung bleiben wird.