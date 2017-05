Bräunlingen Konzertante Blasmusik statt Tatütata  Bundespolizei spielt für krebskranke Kinder

In der Bräunlinger Stadthalle gastiert das Bundespolizeiorchester München. Am Freitag, 19. Mai um 20 Uhr bieten die 46 Berufsmusiker zwei Stunden konzertante Blasmusik.

Eingeladen wurden sie von Rosemarie Steurenthaler aus Donaueschingen. Sie ist Mitglied im Kuratorium des Fördervereins für krebskranke Kinder in Freiburg. Das Orchester spielt zugunsten dieses Vereins. Mitveranstalter ist die Lammgesellschaft Bräunlingen um Gerhard Hofacker. Der Verein sorgt unter anderem für den Auf- und Abbau in der Halle. Der Eintritt ist frei, eine Spende an den Förderverein wird jedoch erwartet, um die Arbeit mit krebskranken Kindern und deren Angehörigen zu unterstützen. Beginn ist um 20 Uhr. Saalöffnung um 19 Uhr. Im Foyer wird bewirtet.