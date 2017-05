Hüfingen Konfirmation in Hüfingen und Bräunlingen am Wochenende

Konfirmation in Hüfingen und Bräunlingen am Wochenende

Zwölf Jugendliche werden am kommenden Wochenende in der evangelischen Kirchengemeinde Hüfingen-Bräunlingen konfirmiert. Am morgigen Samstagnachmittag feiern in der Hüfinger Friedenskirche Sarah Dietzel, Markus Fitler, Dominik Flegler, Georg Hingel, Alexandra Hingel, Oliver Mühling, Lea Ost und Pascal Braun ihre Konfirmation. Am Sonntagvormittag ist in der Bräunlinger Auferstehungskirche Konfirmation von Moesha Agbonkhese, Moritz Fotteler, Nicole Ott und Tino Otto. Auf unserem Bild sind alle zwölf Jugendliche aus beiden Orten abgebildet. Zweite von rechts: Pfarrerin Nicole Diedrichsen. Bild: Roland Sigwart