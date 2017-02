Bräunlingen Kompakte Gäste-Info aufgepeppt und neu aufgelegt

Der Bräunlinger Gästeordner aus dem Jahr 2009 wurde von Katharina Pfaff vom Verkehrsamt neu konzipiert und umgestaltet.

Ein guter Gästeordner, der nicht nur die Feriengäste über ihr Feriendomizil umfassend und mit vielen Erläuterungen informiert, ist für eine Tourismusstadt wir Bräunlingen mit fast 50 000 Übernachtungen im Jahr als Infoquelle sehr wichtig. Der bisherige Gästeordner aus dem Jahr 2009 wurde nun von Katharina Pfaff vom Verkehrsamt neu konzipiert und umgestaltet. Das neue Exemplar wurde zusammen mit Tourismusamtsleiterin Anna Herdner vorgestellt.

„Der bisherige Ordner ist in einigen Teilen nicht mehr relevant“, sagte Anna Herdner, „deshalb wure eine kompakte Neuauflage aufgelegt, die in den nächsten Wochen beim Tourismusamt erhältlich sei. „In unserem neuen Gästeordner informieren wir über sämtliche Tipps, die Gäste für ihren Aufenthalt in Bräunlingen brauchen können“, schreiben Anna Herdner und Katharina Pfaff. Nach einem übersichtlichen Lageplan werden die Kernstadt Bräunlingen und ihre Ortsteile in Wort und Bild vorgestellt. Der folgende Infoteil beschäftigt sich mit den Ärzten, den Banken, den Geschäften und der Post sowie dem gastronomischen Angebot in Bräunlingen.

Die Ausflugsziele und darüber hinaus die möglichen Stadtführungen, darunter die „Tour durchs Städtle“, der Kirnbergsee als besonderer Erholungsort und die zahlreichen Veranstaltungen stehen im zweiten Ordnerteil. Das Waldmuseum, die Fasnetausstellung und das Kelnhofmuseum werden anhand von Texten und aussagekräftigen Farbbildern vorgestellt. Bei den Festen werden die Kilbig, die Fasnet und der Straßenmusikantensonntag hervorgehoben. Im dritten Teil des neuen Ordners stehen das Radfahren und das Wandern rund um Bräunlingen sowie der E-Bike-Verleih im Mittelpunkt. Auch über die interessanten Urlaubsbereiche, die Schwimmbäder und den Wanderbus wird informiert.

Auf den letzten der 37 Seiten umfassenden neuen Gästeinfomappe werden der Kulturerlebnispass sowie die Schwarzwald-Gästekarte mit den Konusmöglichkeiten für öffentliche Verkehrsmittel erläutert. Auch das Angebot von umfangreichem Verkaufsmaterial über die Schriftenreihen, die Landschaftskarten sowie die literarischen Werke vorgestellt. Mit dem neuen Gästeordner hat der Feriengast ein sehr informatives und aussagekräftiges Infopaket in der Hand, das ihm viel wichtige Infos in Kurzform über Bräunlingen liefert, hoffen die beiden Macherinnen.

Öffnungszeiten

Die Tourist-Information in der Kirchstraße 3 hat derzeit von Montag bis Donnerstag von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr geöffnet, am Freitag von 9 bis 13 Uhr, Telefon (0771) 6 19 00.

