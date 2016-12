Bräunlingen Kletterpartie beim Grüngut geht erst einmal weiter

Abfallwirtschaftsamt lehnt Alternative zu Containern ab. Sammelplatz für Grünschnitt wäre Gemeinderat lieber

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Bräunlingen (dm) Unmut und fehlendes Verständnis herrschte im Bräunlinger Gemeinderat anegscihts einer erneuten Ablehnung des Amtes für Abfallwirtschaft des Landratsamtes (LRA) für eine von vielen Bräunlinger Bürgern gewünschte Verbesserung der Annahme und Ablagerung von Grüngut auf dem Bräunlinger Wertstoffhof.

Die aktuell praktizierte Containererfassung sei nicht gut praktikabel, weshalb schon vor längerem ein Änderungsantrag gestellt wurde, der schon damals im Landratsamt keine Zustimmung fand. Auch der neue, von der klaren Mehrheit des Gemeinderates getragene Änderungsantrag wurde nun vom Vertreter des Abfallwirtschaftsamtes, Martin Fetscher, erneut abgelehnt: "Aus unserer Sicht ist das bestehende Konzept auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten nach wie vor stimmig, sodass wir von der von allen Wertstoffhöfen praktizierten Containersammlung nicht abrücken möchten", schreibt das Landratsamt in seinem von vielen Stadträten kritisierten Ablehnungsbescheid.

"Ich habe für die Entscheidung des Landratsamtes kein Verständnis", sagte Gruppe-84-Fraktionssprecher Berthold Geyer und Fraktionssprecher Michael Gut (CDU) nannte es "unglaublich, dass unsere Argumente erneut abgelehnt wurden". Die Entscheidung könne nicht akzeptiert werden, war aus den Fraktionen zu hören.

Auf dem Bräunlinger Wertstoffhof werde viel Grüngut angeliefert, für das der Container meist nicht ausreiche und der Rest werde sowieso auf den Boden geworfen werde, war die überwiegende Meinung am Ratstisch. Schon vor einigen Jahren, darunter auch im Gemeinderatswahlkampf, wurde eine Verbesserung der Ablagerung von Grünschnitt im Wertstoffhof angeregt, denn der Container sei für viele Personen für eine einfache Entsorgung zu hoch. Man könne doch einen Platz schaffen, auf dem der Grünabfall gelagert werde, ohne über eine Treppe das Grüngut zu deponieren, wurde damals im Gemeinderat argumentiert. Dieser Vorschlag fand am Ratstisch breite Zustimmung. Beispiele in anderen Gemeinden würden bessere Lösungen aufzeigen. Viele Bräunlinger sind nun enttäuscht, denn es hatten sich die meisten Wertstoffhofbenutzer eine erleichterte und verbesserte Grüngutlagerung erhofft.