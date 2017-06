Bräunlingen Kindermusical zeigt den Bau der Arche Noah

Die Kinderkantorei der katholischen Pfarrgemeinde und der Kindergarten Bräunlingen führen die biblische Geschichte von Noah in der Stadtkirche auf.

Das Kindermusical "Noah und die coole Arche" wird in der Bräunlinger Stadtkirche aufgeführt. Das eindrucksvolle Stück von Helmut Jost und Ruthild Wilson wird gesungen von Kindern der Kantorei der katholischen Pfarrgemeinde in Kooperation mit dem katholischen Kindergarten. Die Aufführung beginnt am Samstag, 15. Juli, um 17 Uhr.

"Wir proben schon seit Januar in zwei Gruppen jeden Freitagnachmittag. Von Woche zu Woche werden die Anspannung und die Freude der Kinder auf den großen Auftritt in der Stadtkirche größer", sagt Frank Rieger. Er versteht es sehr gut, auch mit den Jüngeren Lieder oder Liedteile einzuüben, die unterschiedlichen Charakter haben.

Das Kindermusical "Noah und die coole Arche" übersetzt die Geschichte aus dem Alten Testament in die heutige Zeit. Noah der damit beginnt mitten in der Wüste ein Schiff zu bauen, wird argwöhnisch von den Nachbarn beäugt, belächelt und als verrückt angesehen. Als es zu regnen beginnt, ziehen viele Tiere in die Arche ein. Und es regnet immer weiter.

Beim Musical der Creativen Kirche werden auch fetzige und moderne Lieder von der Kinderkantorei gesungen, die die Handlung erzählen oder kommentieren. Sogar ein Rap ist zu hören. Die Handlung des Musicals wird durch Kinder des katholischen Kindergartens dargestellt, der Kiga auch für die Kostüme der Kinder und die Kulissen für die Vorführung zuständig ist.

Die musikalische Leitung des gesamten Projektes liegt in den Händen von Kantor Frank Rieger. Für die szenischen Darstellungen ist die Kindergarten-Leiterin Monika Henkelmann verantwortlich. "Nach dem Musical werden die jungen Hauptdarsteller gebührend feiern und den Abend gemütliche ausklingen lassen", kündigt Frank Rieger vorab an.

Der Kindergarten wird an der Stadtkirche einen Imbiss vorbereiten. Der Erlös aus dem Getränke- und Speiseverkauf kommt dem katholischen Kindergarten zu gute. Der Eintritt in die Stadtkirche ist frei, die Darsteller bitten um eine Spende zugunsten der Orgelrenovierung in der Stadtkirche.

Die Kinderkantorei der katholischen Pfarrgemeinde Bräunlingen besteht aus 40 Kindern. Sie proben aktuell in zwei Gruppen für das Kindermusical. Gesungen wird nicht nur bei kirchlichen Anlässen. Frank Rieger leitet die Kinderkantorei und auch den Kirchenchor.