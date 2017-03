Bräunlingen Kindergarten lässt alle Herzen höher schlagen

Auf eine Kaffee mit der Kindergartenleiterin Veronika Schweizer. Die Einrichtung in Bräunlingen feiert am 24. Juni ihr 25-jähriges Bestehen.

Was war damals der Anlass, neben dem katholischen Kindergarten einen städtischen Kindergarten zu schaffen?

Anfang der 90-er Jahre platzte der katholische Kindergarten aus allen Nähten und es bestand dringend Handlungsbedarf, neue Kindergartenplätze in Bräunlingen zu schaffen. Ein neues Kindergartengebäude für drei Gruppen wurde gebaut. Doch bevor es in Betrieb gehen konnte, mussten die zahlreich wartenden Kindergartenkinder in der ehemaligen Gymnastikhalle im Hallenbad mit einem Provisorium vorliebnehmen.

Bereits im März 1997 war auch der neue städtische Kindergarten total ausgebucht, und eine weitere vierte Kindergartengruppe etablierte sich in den Räumen des ehemaligen Hallenbades. So stieg ich übrigens damals ein, denn ich war eine der zwei Erzieherinnen, die für die neue Gruppe eingestellt wurden.

Wie ist die derzeitige Situation im städtischen Kindergarten?

Aktuell betreuen wir 24 Kinder unter drei Jahren in den drei Kleinkindgruppen und im Kindergarten 70 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren. Bis zum Ende des Kindergarten- beziehungsweise Krippenjahres wird der Kindergarten bis auf den letzten Platz belegt sein, während es in der Krippe noch vereinzelt freie Plätze gibt. 20 Erzieherinnen betreuen die Kinder in beiden Einrichtungen. Hinzu kommt noch eine Auszubildende in der praxisintegrierten Ausbildung zur Erzieherin und eine Freiwillige im sozialen Jahr.

Wie läuft der Jubiläumstag am 24. Juni ab?

Der Jubiläumstag, bei dem die Kinder immer im Mittelpunkt stehen, beginnt mit einem offiziellen Teil mit Vorführungen in der Stadthalle, zu dem neben den geladenen Gästen auch die Eltern kommen. Ein "Tag der offenen Tür" in Kinderkrippe und Kindergarten mit Kaffee, Kuchen und weiterer Unterhaltung schließen sich an.

Wie war die Entwicklung des Kindergartens seit Gründung?

Wir sind kontinuierlich gewachsen. Während früher nur wenige Mütter berufstätig waren, so ist es heute fast Standard, dass beide Elternteile einer Berufstätigkeit nachgehen. Deshalb musste das Betreuungsangebot erweitert und flexibler gestaltet werden. Auch die Betreuung der Kinder unter drei Jahren gehört schon lange zum festen Angebot.

Wie sieht die pädagogische Arbeit im Kindergarten aus?

Unsere pädagogische Arbeit ist von Offenheit geprägt. Seit unserem Umzug im Juli 2013 in das ehemalige Grundschulgebäude können wir diese Haltung auch räumlich ausleben, nachdem sich die Kindergartenfläche von 400 auf 1300 Quadratmeter erweitert hat. Wir haben Funktionsräume – wie beispielsweise die Holzwerkstatt, die Theaterbühne, das Künstleratelier oder das Bewegungsland – und keine Gruppenräume. Die Kinder entscheiden selbst, wo, was und mit wem sie spielen. Ein klar strukturierter Rahmen sorgt hierbei für die nötige Balance zwischen Freiräumen und Grenzen.

Hat das neue Kindergarten-Gebäude mit mehr Fläche Vorteile gebracht?

Auf jeden Fall – unser Kindergarten lässt Kinder- und Erzieherinnenherzen gleichsam höher schlagen. Ein tolles Bewegungsland, das den Kindern täglich zur Verfügung steht, ist ein großes Plus. Ebenfalls unser naturnahes Außengelände mit vielen Gelegenheiten zum Klettern, Toben und vielem mehr. Die Aula ist perfekt zum Feiern von Festen und bietet Platz für viele Besucher. Die Kinder verteilen sich bestens auf die unterschiedlichen Funktionsräume, was eine angenehme Lern- und Spielsituation zur Folge hat.

Wie stark ist der Mittagstisch im Kindergarten besucht?

Durchschnittlich essen im Bistro des Kindergartens rund 35 Kinder und rund 15 Kinder in der Krippe zu Mittag. Da wir auf eine gute Essatmosphäre großen Wert legen, sind die Kinder auf mehrere Essgruppen verteilt. Als Unterstützung gibt es eine Servicekraft, die auch etliche hauswirtschaftliche Tätigkeiten übernimmt. Wir achten auch darauf, dass eine Mittagspause eingehalten wird – egal ob schlafend oder ausruhend –, damit die Kinder wieder fit für den Nachmittag sind.

Wie sehen Sie die Zukunft im Bräunlinger Kindergarten?

Bisher trugen wir den gesellschaftlichen Veränderungen stets Rechnung und passten unser Betreuungsangebot kontinuierlich dem Bedarf der Familien an. Das werden wir auch in Zukunft tun und finden große Unterstützung bei Bürgermeister Jürgen Guse, Hauptamtsleiter Jürgen Bertsche und dem Bräunlinger Gemeinderat. Dabei ist uns wichtig, die gute pädagogische Qualität in unserem Haus nicht nur zu halten, sondern stets zu verbessern, den Stillstand ist Rückschritt.

Zur Person

Veronika Schweizer, die Leiterin des städtischen Kindergartens in Bräunlingen, ist 51 Jahre alt und wohnt in Donaueschingen. Seit März 1997 arbeitet sie im städtischen Kindergarten und hat 2003 die Leitung der Einrichtung übernommen. Sie singt gerne als Hobbysängerin im Lammchor in Bräunlingen mit und spielt in ihrer Freizeit Tennis. (dm)