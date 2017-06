Bräunlingen Kindergarten Bräunlingen vor 25 Jahren eröffnet

Am 24. Juni 2017 wird das mit einem Festakt und einem tag der offenen Tür ganz groß gefeiert.

Bräunlingen – Als einen Festtag „von, für und mit den Kindern“ sieht die Leiterin des städtischen Kindergartens, Veronika Schweizer, den 25. Kindergarten-Geburtstag, der am Samstag, 24. Juni, mit einem kleinen Festakt in der Stadthalle (Beginn 14. 30 Uhr) mit allen Interessierten gefeiert werden soll. „Wir würden uns besonders darüber freuen, wenn auch ehemalige Kinder mit ihren Familien zum Jubiläumstag kommen, der viel Spaß, Unterhaltung, Spiel und sportliche Angebote verspricht“, meinte die Leiterin.

Es gibt beim Tag der offenen Tür in Kindergarten und Krippe Kaffee und Kuchen, diverse Getränke und Würste vom Grill, bis hin zu einem Eiswagen. Eine Fotoausstellung und eine Power-Point-Präsentation mit vielen Bildern ermöglicht eine aussagekräftige Sicht auf die Vergangenheit und die pädagogische Gegenwart. Beim offiziellen „kleinen Jubiläumsfestakt“ stehen die Kinder im Mittelpunkt, die mit Liedern, Singspielen und auch viel Bewegung mit dabei sind. Bürgermeisterstellvertreter Otto Brugger wird Grußworte zum Jubiläum sprechen.

„Viel Spaß drinnen und draußen steht über dem Jubiläumstag“, betonte Veronika Schweizer, die sich, wie alle Erzieherinnen und die Kinder, auf einen erlebnis- und ereignisreichen Tag freut. Bei Sommerwetter läuft die Matschanlage und bietet für alle Kinder Abkühlung. Badekleidung für die Kleinen mitzunehmen sei ratsam.

Als eine Erfolgsgeschichte mit Modellcharakter bezeichnete Hauptamtsleiter Jürgen Bertsche rückblickend das Vierteljahrhundert städtischer Kindergarten mit seinen vielfältigen Angeboten. „Es ist sehr gut gelungen, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie mit zu unterstützen.“ Der Kindergarten ist der größte einzelne Betriebsbereich der Stadt, betonte Bertsche

Ein neuer Bräunlinger Kindergarten war Anfang der neunziger Jahre notwendig, denn der katholische Kindergarten platzte aus allen Nähten und es bestand dringend Handlungsbedarf, neue Kindergartenplätze in Bräunlingen zu schaffen. Ein neues Kindergartengebäude für drei Gruppen wurde gebaut. In der ehemaligen Gymnastikhalle im Hallenbad wurde ein Provisorium eingerichtet. Bereits im März 1997 war auch der neue städtische Kindergarten total ausgebucht und eine weitere vierte Kindergartengruppe wurde in den Räumen des ehemaligen Hallenbades eingerichtet. Vor einigen Jahren erfolgte der Umzug in das ehemalige Grundschulgebäude.

Der Kindergarten

Aktuell betreut der städtische Kindergarten 26 Kinder unter drei Jahren in drei Krippengruppen und im Kindergarten 80 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren. Im Kindergarten gibt es keine freien Plätze mehr. Für Kinder unter drei Jahren stehen noch vier Plätze zur Verfügung. 20 Erzieherinnen betreuen die Kinder.