Bräunlingen Kinder erobern den neuen Bräunlinger Spielplatz

Mit dem Ruf "Schiff Ahoi" und dem symbolischen Anziehen der letzten Schrauben am Spielschiff, eröffnete gestern Nachmittag Bürgermeister Jürgen Guse den neuen Spielplatz an der Ebermannstraße. Kurz ging er auf die Vorgeschichte des Spielschiffsplatzes ein und sah in dem gut eingerichteten Spielplatz ein weiteres positives Zeichen für die familien- und kinderfreundliche Stadt Bräunlingen. Pfarrer Walter Eckert weihte die neue Spielfläche für Kinder ein und sprach ein Dankesgebet, bevor die Kinder das Spielschiff in Beschlag nahmen. Bild: Dagobert Maier