Bräunlingen Kelnhofmuseum lockt Besucher

Dauer- und vier Sonderausstellungen, darunter auch heimische Künstler, bringen 2334 Gäste im vergangenen Jahr

Bräunlingen (dm) Das Kelnhofmuseum, das Bürgermeister Jürgen Guse vor kurzem als „Louvre von Bräunlingen“ bezeichnete, erfreut sich immer stärkerer Beliebtheit, nicht nur bei den Einheimischen. Im Jahre 2016 kamen 2334 Besucher ins Kelnhofmuseum, darunter waren neun Gruppenführungen und eine Kinderführung mit insgesamt 103 Personen.

Am internationalen Museumstag interessierten sich 103 Personen für das Bräunlinger Museum. Das Museum als Dauerausstellung hat nur an jedem ersten Sonntag im Monat und bei Sonderausstellungen im Ausstellungsraum in der Regel jeden Sonntag geöffnet. „Wir können stolz sein, dass Bräunlingen ein solch interessantes Museum besitzt“, sagte Bürgermeister Jürgen Guse.

Es gebe nicht viele Gemeinden in der Größe Bräunlingens mit einem Museum, das in allen Bereichen örtliche Bezüge habe. Das Handwerk, die Stadtgeschichte, die Vor- und Frühgeschichte, das Brauchtum, sowie die Gemäldegalerie habe fast immer Bräunlinger Bezüge. „Die Exponate haben meist mit Bräunlingen und ihren Bürger zu tun“, so Guse. Im vergangenen Jahr lockten vier Sonderausstellungen ins Kelnhofmuseum, dabei „Bilder und Objekte von Uli Zandona“, die „Gläsernen Glanzlichter“ und die „Lebenslinien“, Bilder von Helga Robl. Welche herausragenden Fingerfertigkeiten viele Bräunlinger besitzen, zeigte die Hobbykünstlerausstellung „fein, filigran und farbenfroh“ mit dem Kulturförderverein, die großes Interesse fand. Alle Aussteller waren bekannt und überwiegend aus Bräunlingen. „Es gibt auch viel Begeisterung für unsere Stadthalle“, leider überlagere das Beschallungsproblem die öffentliche Wahrnehmung, meinte Jürgen Guse, bevor Anna Herdner vom Tourismusamt die Statistikzahlen vorlegte.

Insgesamt 56 Veranstaltungen wurden in der sanierten Halle durchgeführt, bei 61 Veranstaltungs- und 94 Belegungstagen. Die meisten Einzelergebnisse brachten eine Steigerung gegenüber 2015, so bei privaten Feiern, wie Hochzeiten und Geburtstagen (2015:8; 2016:11), bei den Konzerten (7/10) und dem Brauchtum. (3/6).

Im Kelnhofmuseum sind 2017 noch vier Ausstellungen und einige Aktionssonntage geplant. Aktuell läuft die „Larven und Schemen“ Ausstellung. Das Programm ist im Amt für Tourismus erhältlich. Das Tourismusamt ist in der Kirchstraße 10 in Bräunlingen. (Telefon: 0771/61900). Leiterin ist Anna Herdner.