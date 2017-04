Bräunlingen Kelnhofmuseum: Hier wird die Geschichte zum wahren Erlebnis

Mit ihrer Erlebnisführung "Der Wolf im Himmelbett" entführt Elisabeth Reiner in die Welt der Märchen, Sagen und Legenden

Einst war das Salz ein wertvolles Gut. Da passte es dem einstigen Bräunlinger Oberschultheißen Johann Conrad Gumpp nicht ins Konzept, als er erfuhr, dass die Fürstenberger den Vorderösterreichern die Salzzufuhr abschneiden wollten. Dank seinem Verhandlungsgeschick mit den Schaffhausern hielt er die Versorgung aufrecht, schließlich war die Stadt für die Salzversorgung zuständig.

Gumpp leitete zwischen 1679 und 1704 die Geschicke der Zähringerstadt. Indes hielten sich bis jetzt Begriffe, die auf den Wert des einstmals weißen Goldes hinweisen. Zu ihnen gehören Redewendungen und Worte wie "gesalzene Preise" oder "Salär".

In der Erlebnisführung von Elisabeth Reiner, die den Titel "Der Wolf im Himmelbett" trägt und durchs Kelnhof-Museum führt, war dies nur eine der Zusatzinformationen, die es bei außergewöhnlichen kulturhistorischen Führungen dieser Art gibt. Der familiengerechte Veranstaltungstitel war bewusst gewählt und begeisterte auch die jüngsten Besucher beim Gang durch die musealen Räume.

Elisabeth Reiner bettete kulturhistorische Hintergründe spielerisch in die Welt der Märchen, Sagen und Legenden ein. Zu einem kleinen Rollenspiel animierte sie die Gäste im Schlafzimmer, in dem sie in einer kleinen Episode das Märchen von Rotkäppchen und dem bösen Wolf" nachspielten.

Auch wenn es das Märchen in verschiedenen Fassungen im Hinblick auf das Ende des Wolfes gibt, so trägt es Botschaften in sich, die bis heute von Bedeutung sind. Diese typischen Merkmale unterscheiden das Märchen von einer Sage, einer auf mündlicher Überlieferung gestützten Erzählung, die zwischen fantastischer Erzählung und realen Begebenheiten pendelt und den Eindruck vermittelt, wahr zu sein.

Zu den sagenumwobenen Geschichten zählen jene, die man sich an den Z'Liecht-Abenden erzählte. Jene Abende, an denen sich die Menschen in einem Haus trafen, um Strom zu sparen, aber auch, um die Geister zu vertreiben.

Interaktiv führte Reiner die Besucher durch das Museum, in dem sie auch ins Reich der Legende entführte und die Geschichte von Fräulein Ruchtraud erzählte. Diese junge Dame ging als Tochter der Herren von Allmendshofen tagtäglich und ohne männliche Begleitung zum Beten nach Mistelbrunn und wieder zurück. Einziger Begleiter war ein Hirsch, der ihr mit einem leuchtenden Geweih den Weg wies.

Reiner beabsichtigt, in Zukunft weitere derartige Erlebnisführungen anzubieten, die großes Interesse hervorrufen und die kulturhistorischen Aspekte spielerisch übermittelt.