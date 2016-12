Katholiken in Bräunlingen feiern Weihnachten in sanierter Kirche

Die Bräunlinger Katholiken feiern das erste Hochamt nach 16 Monaten Bauarbeiten in ihrer sanierten Stadtkirche. Orchester und Sänger gestalten die Messe mit.

Bräunlingen – Mit dem Psalmzitat „Wie freue ich mich, denn wir ziehen zum Hause des Herrn“ begann Stadtpfarrer Walter Eckert das erste Hochamt in der nach 16 Monaten Sanierungszeit wiedereröffneten katholischen Bräunlinger Stadtkirche am ersten Weihnachtsfeiertag. Er drückte damit die Freude der Pfarrgemeinde aus, nach eineinhalb Jahren wieder in der Stadtkirche Eucharistie feiern zu können.

Der Erwachsenenchor der Kantorei sang im festlichen Hochamt die „Krönungsmesse“ von Wolfgang Amadeus Mozart und das „Magnificat“ von Franz Schubert für vierstimmigen Chor. Zusammen mit vier Solisten und einem großen Orchester sorgte die Kantorei für einen festlichen Rahmen des Weihnachtshochamtes.

In seiner Weihnachtspredigt stellte Stadtpfarrer Walter Eckert das „Wort“ in den Mittelpunkt seiner Gedanken und ging auf die Bedeutung des Wortes, das von Gott kommt, besonders ein. Durch das Wort wird uns Gott mitgeteilt denn „Gott ist das Wort, das schafft“ und unser Leben mitgestaltet, so Pfarrer Eckert.

Er bezog die Kommunikation durch das Wort auf die Kirchensanierung seit 2012, denn viele Worte wurden in Vorüberlegungen, Entscheidungen und Diskussionen benötigt, für ein gutes Werk. Er wünschte Allen viele ermutigende, hilfreiche und auch tröstende Gespräche, sowie einen guten Umgang mit den Worten.

Der aktuelle Anlass des Hochamtes zur Kirchenwiedereröffnung wurde von der festlichen Musik des Orchesters und den Sänger getragen und gefeiert, für die alle Akteure viel Applaus nach dem Hochamt erhielten. Etliche Dankesworte von Pfarrer Eckert an alle, die einen Beitrag zur Kirchensanierung und dem Hochamt leisteten, schlossen den Weihnachtsgottesdienst in der Stadtkirche ab.

Am Heiligen Abend boten die Erstkommunikanten ein beeindruckendes Krippenspiel und kurz zuvor zeigten die Erzieherinnen des Kindergartens die Weihnachtsgeschichte über die Geburt von Jesu. Gestern Morgen – am zweiten Weihnachtsfeiertag – gestaltete der Bräunlinger Männergesangverein mit seinen Stimmen die Eucharistiefeier mit.

Die Sanierung

Seit Mitte 2015 war die katholische Stadtkirche in Bräunlingen wegen Innenrenovierung geschlossen. Zahlreiche Ornamente, Bilder, Wandgemälde und Zeichnungen, sowie Statuen wurden restauriert. Die Orgel wird in den kommenden Monaten renoviert und gereinigt. (dm)