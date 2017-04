Bräunlingen Junge verursacht Brand im Garten

Fast wie bei "Kevin allein zu Haus": Als seine Eltern nicht anwesend waren, zog ein 14-Jähriger gemütlich eine "Shisha"-Pfeife durch. Anschließend wich die Entspannung jedoch, denn mit der heißen Asche, die er in den Garten kippte, verursachte er eine Kettenreaktion.

Ein Junge hat am Samstagmittag einen Feuerwehreinsatz an der Gartenstraße verursacht, als er heiße Asche einer "Shisha-Pfeife" unter eine Schubkarre legte. Wie die Polizei mitteilt, entzündete sich so trockenes Laub und setzte sodann nebenan gelagertes Abfallholz in Brand. Aufmerksame Nachbarn verständigten – nachdem es nicht gelungen war, die Flammen mittels Feuerlöscher zu bekämpfen – die Feuerwehr, die den Brand dann schnell unter Kontrolle bringen konnte. Es entstand – außer dem verbrannten Holz – kein Schaden.