Bräunlingen Jugendabteilung im Skiclub wächst

Bräunlingen (bom) Olympische Winterspiele mitten im Sommer – die Jugendabteilung im Skiclub macht es möglich. In der vierten Jugendvollversammlung einigten die Mitglieder, sich mit diesem Motto am Kinderferienprogramm zu beteiligen. Der Beitrag zum Ferienangebot wäre im Vorjahr auf Grund der unerwartet hohen Resonanz fast an der zu geringen Anzahl der Betreuer gescheitert. Das passiert der Jugendabteilung kein zweites Mal und so setzt sie ihren im Vorjahr eingeschlagenen Erfolgspfad mit einem attraktiven Jahresprogramm fort. Zu ihnen zählten im Vorjahr die Organisation eines Skijugendausfluges, die Teilnahme mit einem eigenen Stand an der Veranstaltung "Bräunlingen leuchtet", die Organisation eines Skijugendlagers auf dem Feldberg oder die Mitwirkung am Brettlemarkt. Die Mitglieder der Jugendabteilung unterstützen als Helfer oder Übungsleiter die Skikurse und waren auch bei der Einweisung beim Saisonstart zur Stelle. Jugendleiterin Susanna Gut verwies auf einen rasanten Anstieg der Teilnehmerzahlen an den Veranstaltungen. Die zunehmende Resonanz spiegelt sich auch in der Anzahl Mitglieder wieder, die bis zu einem Alter von 25 Jahren das Angebot der Jugendabteilung wahrnehmen können. Aktuell liegt sie bei 131 Mitgliedern. Die Wahlen bestätigten Jugendleiterin Susanna Gut in ihrem Amt. Natascha Beger löst Xenia Brugger als Jugendsprecherin ab. Bernadette Gut und Nick Sulzmann sind neu im Team der Beisitzer, das sich auf Grund der gestiegenen Mitgliederzahlen um ein Vorstandsmitglied erweiterte. Weitere Beiratsmitglieder sind Nils Baumeister, Emilie Wernet und Jonas Dold.