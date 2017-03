Bräunlingen Ingo Börchers macht Ferien auf Sagrotan  Südkurier verlost Karten

Der Kabarettist Ingo Börchers kommt nach Bräunlingen und eröffnet die Reihe "Löwenstarke Veranstaltungen"

„Ferien auf Sagrotan“ heißt es am Freitag, 30. März, in der Stadthalle. Denn dann wird Ingo Börchers mit seinem Programm die Reihe „Löwenstarke Veranstaltungen“ eröffnen. Weitere Veranstaltungen werden im April mit Milou & Flint, im September mit Ruppert spielt, im Oktober mit dem Acoustic Fun Orchestra und im November mit Olaf Bossi folgen. Anna Herdner, Leiterin des Amts für Tourismus, Kultur und Sport und Ideengeberin sowie Organisatorin für die neue Reihe, mit der die Kleinkunst in der Stadthalle etabliert werden soll, hat Börchers auf der Freiburger Kulturbörse entdeckt und war sich sofort sicher: Der Kabarettist ist genau das Richtige.

Ingo Börchers ist bekennender Hypochonder. Aber multitaskingfähig. Das heißt, er kann vor mehreren Krankheiten gleichzeitig Angst haben. Denn er weiß, sie lauern überall: Pilze und Bakterien, Viren und Parasiten, Sporen und Schmarotzer. Darum wäscht er sich täglich mehrmals die Hände. Wenn nicht mit Seife, so doch in Unschuld. Und damit ist er nicht allein. Wir wollen ein Leben ohne Nebenwirkungen. Nach uns der Beipackzettel. Keimfreiheit lautet das Gebot der Stunde. Im Krankenhaus und in der Pflege, am Geldautomaten und in der Politik.

Die Verlosung

Die Veranstaltung mit Ingo Börchers findet 30. März um 20 Uhr in der Stadthalle statt. Karten gibt es im Vorverkauf für 15 Euro bei der Tourist-Informationen in Bräunlingen, Donaueschingen und Blumberg und dem Kulturamt Hüfingen. An der Abendkasse kostet der Eintritt 17 Euro.

Der SÜDKURIER verlost fünf mal zwei Karten für die Veranstaltung mit Ingo Börchers. Einfach bis Mittwoch, 29. März, 12 Uhr, unter 01379/37050035 anrufen, Namen und das Stichwort Ingo Börchers, sowie die Telefonnummer nennen. (0,50 € pro Anruf aus dem Festnetz der DTAG; Mobilfunkpreise abweichend.) Die Gewinner werden veröffentlicht.