Bräunlingen Holzwürmer: Giftgas-Einsatz in der Bräunlinger Remigiuskirche

Dem Holzwurm in Bänken, Stühlen, Kunstwerken und Schränken wurde zu Leibe gerückt

Etliche Friedhofbesucher wunderten sich in den zurückliegenden Tagen, dass Gefahrhinweisschilder rund um die Remigiuskirche auf dem Bräunlinger Friedhof das Betreten der Friedhofkirche nicht erlaubten. "Was ist da los", fragten sich nicht wenige Bräunlinger.



Die Gefahr ging von einem geplanten Giftgaseinsatz im Innern der Kirche aus, um den Holzwurm in Bänken, Stühlen, Kunstwerken und auch Schränken zu bekämpfen. Auch andere vom Holzwurm befallene Holzgegenstände wurden aus der Umgebung in die Kirche in Bräunlingen gebracht, um dort den Holzwurm zu bekämpfen.



Ähnliche Verfahren gab es auch schon in der Gnadentalkapelle und in der Stadtkirche in Bräunlingen. Mittlerweile ist der Einsatz abgeschlossen und die Kirche kann wieder betreten werden.



Bilder: Dagobert Maier