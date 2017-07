Bräunlingen Holzmüller sticht mit Innovationskraft

Siegel für Führung und Organisationsstruktur. Kunden-Orientierung und Digitalisierung sind Thema.

Die Bräunlinger Firma Holzmüller gehört mit zu den Innovationsführern des deutschen Mittelstandes. Das Unternehmen aus der alten Zähringerstadt wurde vor kurzem, vertreten durch Geschäftsführer Christian Müller, in der Kategorie „Außenorientierung/Open Innovation“ von Fernseh-Moderator Ranga Yogeshwar und Nikolaus Franke im Rahmen einer Feierstunde in Essen beim vierten deutschen Mittelstandstreffen mit dem Top-100-Siegel für seine besonders innovative Geschäftsführung und Organisationsstruktur ausgezeichnet.

„Innovation heißt für uns Dienst am Kunden“, sagt Christian Müller, der in seiner Firma auf Kooperation setzt. Jeden Monat sammeln die Mitarbeiter direkt vor Ort Kundenfeedback, das Veränderungen und Verbesserungen anstößt. Durch die Außenöffnung wird schnell erkannt, was den Markt umtreibt und wohin der Trend führt. „Die Mitarbeiter verbringen viel Zeit bei den Kunden, denn dadurch verstehen wir plötzlich Dinge, die wir in einem Telefongespräch niemals herausgefunden hätten“, sagt Müller.

Wichtig für den Schnitt- und Brennholzhersteller sind die in der Firma klar geregelten Prozesse. Die komplette Organisationsstruktur wurde verschlankt und digitalisiert, sodass jeder Mitarbeiter auf alle Daten zugreifen kann, um sie dem Kunden zu übermitteln. Statt der früheren Zettelwirtschaft gibt es heute klar geregelte digitalisierte Arbeitsvorgänge. Dadurch hat sich auch die Fehlerquote in der Auftragsabwicklung stark verbessert. Die Fehlersuche kann nun ein einziger Mitarbeiter vornehmen und dann natürlich auch gleich korrigierend eingreifen.

Innovationskraft und Nachhaltigkeit gehen bei Holzmüller Hand in Hand. „Unser Schnitt- und Brennholz stammt ausschließlich aus nachhaltiger Forstwirtschaft aus unsere Region“, so Geschäftsführer Christian Müller. Darüber hinaus pflegt der Mittelständler eine enge Kooperation mit Landwirten, „denn wir nutzen die Abwärme von Bräunlinger Biogasanlagen, um unser Brennholz zu trocknen“, verrät Müller. Viele Ideen kommen auch aus dem täglichen Mitarbeiterfrühstück, bei dem in lockerer Atmosphäre viele Themen angesprochen werden.

Das Unternehmen

Die Firma Holzmüller wurde 1987 von Karl Müller gegründet. 2007 übernahm Sohn Christian die Geschäftsführung. Ein wichtiger Schritt weiter nach vorne war der Bau der neuen Lagerhalle im Gewerbegebiet Niederwiesen 2012. Derzeit hat die Firma zwölf Mitarbeiter. Seit 1993 vergibt Compamedia jährlich das „Top-100-Siegel für besondere Innovationskraft. Mentor ist der Wissenschaftsjournalist und Moderator Ranga Yogeswhar.