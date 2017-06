Bräunlingen Holzmüller für Innovationen ausgezeichnet

Zum 24. Mal wurden am heutigen Freitag am Freitagabend die Innovationsführer des deutschen Mittelstands mit dem TOP 100-Siegel ausgezeichnet. Dazu gehört auch die Bräunlinger Holzmüller GmbH.

Seit der Gründung 1987 gilt das Familienunternehmen als zuverlässige Adresse im Holzhandel. Mehrere Faktoren und Innovationen überzeugten die Jury. Seit 1993 vergibt compamedia das TOP 100-Siegel für besondere Innovationskraft und überdurchschnittliche Innovationserfolge an mittelständische Unternehmen.

„Unser Schnitt- und Brennholz stammt ausschließlich aus nachhaltiger Forstwirtschaft aus un-serer Region“, sagt der Geschäftsführer Christian Müller. So wird nie mehr Holz genutzt, als nachwächst. Darüber hinaus pflegt der Mittelständler eine enge Kooperation mit Landwirten aus der Region. „Wir nutzen die Abwärme von Biogasanlagen, um unser Brennholz zu trocknen“, verrät Müller.Auch in anderen Bereichen setzt der Top-Innovator auf Kooperation. Monat für Monat sammeln die Mitarbeiter des Holzhandels mit Sägewerk Kundenfeed-back direkt vor Ort – das stößt Veränderungen an. Zuletzt sorgte der Mittelständler für eine verbesserte Oberflächenqualität, neue Verpackungen und eine sauberere Bündelungstechnik. Das TOP 100-Unternehmen feilt jedoch nicht nur an seinen Produkten. Gemeinsam mit einem externen Berater verschlankte und digitalisierte Holzmüller seine komplette Organisationsstruktur. Das Ergeb-nis kann sich sehen lassen: „Früher hatte nur ich als Geschäftsführer den Überblick, jetzt kann jeder unserer neun Mitarbeiter auf unsere Daten zugreifen und dem Kunden relevante Informationen übermitteln“, erläutert Müller.