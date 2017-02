Bräunlingen Himmlische Narren

Am Schmutzige Dunschtig in Bräunlingen

Neben den historischen Gruppen wie Hansel und Urhexen bestimmten am Abend des Schmutzigen Dunschtig annähernd 30 Spontangruppen das närrische Geschehen, vor allem in den Lokalen der Kernstadt Bräunlingen. Unter anderem zogen blondgelockte Engel (Bild), Rock'n-Roll Ladies, Drachen, Vampire, Spanier, schnurrende Katzen, Vogelscheuchen und Musketiere durch Bräunlingen. Ein Bautrupp der neuen Firma Hoch- und Schiefbau mit dem Namen Murx und Pfusch, deren Öffnungszeiten sich auf jeden Mittwoch von 11.30 Uhr bis 12 Uhr beschränkten, war auch mit dabei. Die Spontangruppen sorgten für viel Abwechslung und gute Stimmung in den Gasthäusern. Bilder im INternet unter www.suedkurier.de/bilder.

Bild: Dagobert Maier