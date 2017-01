Donaueschingen Hermann Ewald aus Bräunlingen: Reparieren statt wegwerfen

Der pensionierte Werkzeugmachermeister bietet für Spenden seine geschickten Hände an. Die Erlöse kommen sozialen Einrichtungen zugute.

Bräunlingen (sgn) Nach 38 Jahren Berufstätigkeit hat Hermann Ewald aus Bräunlingen auch als Rentner noch lange nicht genug. So setzt er mit seinem Reparaturservice seine Talente als Werkzeugmachermeister ehrenamtlich und zugleich mit vielfältigem Nutzen ein.

38 Jahre war Hermann Ewald mit seinem Werkzeugmacherbetrieb in Bräunlingen an der Gießnaustraße 15 ansässig. Nach dem Start ins Rentnerleben vermietete er einen Teil des Firmengebäudes, ein kleines Stück behielt er für sich und übernahm einen Teil des Maschinenparks in seinen Privatbesitz. „Reparieren statt Müll produzieren, ist mein Motto“, sagt der Unruheständler. Es gebe so viele Möglichkeiten, etwas herzurichten, von denen die Leute gar keine Ahnung hätten und würden deshalb Sachen in den Müll geben, die noch gut weiter verwendbar wären. Das wolle er vermeiden und kommt hier mit seinen handwerklichen Fertigkeiten zum Zug. Die Idee dazu habe er übrigens seiner Frau Rita zu verdanken, erklärt Ewald. „Er kriegt so gut wie alles repariert“, erklärt diese und so hätte er außerdem noch sinnvolle Beschäftigung, statt zu Hause vor Langeweile zu klagen – wo er doch auch tatsächlich ein wenig den typischen Maschinen- und Ölgeruch vermisst. Und die eingenommenen Spenden werden an gemeinnützige Organisationen weitergegeben. „Eine Win-Win-Situation für alle“, meint das Ehepaar schmunzelnd und zeigt die Spendenbescheinigungen.

Drei verplompte Dosen stehen in der Werkstatt. Eine für die Nachsorgeklinik Tannheim, eine für die Christoffel-Blindenmission Deutschland und – neu – eine für die Renovierung der Stadtkirche im Austausch gegen die Dose der Bürgerstiftung Bräunlingen. Hermann Ewald fing Ende Oktober 2015 mit seinem ehrenamtlichen Reparaturservice an und konnte nach einem Jahr insgesamt 1403,60 Euro weitergeben.

Und so funktioniert der Reparaturservice: Hermann Ewald repariert Dinge des täglichen Gebrauchs, also Haushalts- oder Gartengeräte, ebenso mechanische Geräte/Teile, auch können Ersatzteile gefertigt werden. Weiter bietet er einen Schleifservice für Messer, Scheren, Beile oder Spiralbohrer an, jedoch keine Elektro- oder Fahrradreparaturen. Für seine Arbeitszeit, die er auf einem Stundenzettel aufführt, berechnet Hermann Ewald nichts, sondern bittet um eine Spende. Lediglich für die anfallenden Kosten (Strom und Maschinennutzung) erhebt der pensionierte Werkzeugmachermeister eine Nutzungsgebühr. Die Spender entscheiden, in welche der drei Dosen sie ihr Geld stecken.

Der Reparatureservice ist immer mittwochs von 14 bis 18 Uhr, in der Gießnaustraße 19, geöffnet und samstags auf Anfrage, Telefon 0771-62531 oder 0771-61965.