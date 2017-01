Bräunlingen Hansel wollen Nachwuchs motivieren

Kleinhansel bilden eine große Gruppe, doch beim Übergang zu den Erwachsenen gehen viele Narren dem Verein verloren

Bräunlingen (dm) Die Bräunlinger Hanselgruppe, deren Aktivitäten sich in der Hauptsache auf die närrischen Tage konzentrieren, wollen verstärkt um Nachwuchs werben, da trotz stabiler Kleinhanselgruppen der Übergang zu den aktiven Hanseln nicht einfach ist. Diese Problematik wurde im Rahmen der Hanselversammlung im Rebstock länger besprochen und mehrere Lösungsansätze vorgetragen. So sollen unter anderem einige Leih-Hanselhäser zu Verfügung gestellt und auch in persönlichen Gesprächen versucht werden, die meist jungen Kandidaten zu einem Mitmachen bei den Hanselgruppen zu bewegen. "Das Können und das Wollen ist entscheidend", meinte Gildenmeister Stefan Hummel, wobei das Können durch Aktionen der Hansel befördert werden könnte. Nun gehe es darum, das Wollen zu fördern, wozu jeder Hasel aufgefordert wurde. Eventuell könnten Patenschaften und die Mitnahme der Jüngeren beim Hanselliedlesingen mit zur Festigung und Stärkung der Hanselgruppen beitragen.

Zuvor hatten Oberhansel Dietmar Gemeinder und Schriftführer Roland Baumeister das Hanseljahr 2016 nochmals kurz beleuchtet, mit den Höhepunkten dem Narrentreffen in Lindau und den Bräunlinger Fasnettagen. Auch wurden einige Problemfelder der närrischen Tage angesprochen, darunter die Pünktlichkeit oder auch organisatorische Fragen. Gemeinder bemängelte den oft zu geringen Besuch der Hanselschrittprobe, was nicht selten bei den Fasnetterminen zu sehen sei. Er appellierte an alle, die angesetzten Schrittproben zu besuchen, damit die Hansel ein gutes gemeinschaftliches Bild auf den Straßen und in der Halle präsentieren können.

"Wie gewinnen wir neue Hansel?", fragte Gemeinder: "Wir müssen Möglichkeiten schaffen, Interessenten an die Hansel zu binden und die Jugendarbeit forcieren", so der Oberhansel, bevor er auf die bevorstehenden Termine und deren manchmal nicht einfache Organisation einging. Dabei steht das Zähringernarrentreffen in Villingen und das Treffen in Triberg an sowie der Stadthanseltag und der Fasnetmontag, so die Ankündigung.