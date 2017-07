Haushalt wird wohl mit Plus abschließen. Kein Nachtragshaushalt aus heutiger Sicht.

Die deutsche Wirtschaft brummt. Zu diesem Erfolg tragen auch die Bräunlinger Betriebe bei, die in diesem Jahr bei anhaltender Konjunktur, wie am Samstag berichtet, Gewerbesteuern in Rekordhöhe an die Stadt überweisen werden. Im Zwischenbericht zur Finanzsituation der Stadt, den heute, 19.30 Uhr, Kämmerer Sebastian Grytner dem Gemeinderat im Rathaus vorlegen wird, ist durch eine Sonderzahlung nun mit Einnahmen in Höhe von 6.95 Millionen Euro die Rede – eine Million mehr als bei den Haushaltsberatungen angesetzt. Die positive Entwicklung lässt wohl auch zu, dass man den beschlossenen Kreditrahmen nur zum Teil ausschöpfen wird.

: 600 000 Euro wurden zu einem Zinssatz von 0,59 Prozent mit zehn Jahren Zinsbindung aufgenommen. Kämmerer Sebastian Grytner rechnet nicht mit einer weiteren Kreditaufnahme. Genehmigt im Haushalt wären weitere 421 650 Euro. Haushalt: Vorausgesetzt, dass alle sonstigen Haushaltsstellen planmäßig abschließen, rechnet die Kämmerei zum Jahresende mit einem nahezu ausgeglichenen Haushalt (+141 190 Euro). Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Kreditaufnahme sich von 1 021 650 Euro auf 600 000 Euro reduziert. Auch bei den Stadtwerken liege alles im grünen Bereich. "Ein Nachtragshaushaltsplan ist nicht notwendig, weil sich kein erheblicher Fehlbetrag abzeichnet", schreibt Kämmerer Sebastian Grytner in der Ratsvorlage.

Dicke Brocken

Die größten Investitionen im laufenden Haushalt: Gemeindehaus Unterbränd 992 400 Euro; Sanierung Mühlentor: 700 000 Euro; Erweiterung Niederwiesen 300 000 Euro; Regenüberlaufbecken Niederwiesen 200 000 Euro. Beschallungsanlage Stadthalle 380 000; Erwerb von Grundstücken 581 200; Dachsanierung Altes Schloss 221 600 Euro; Tilgung am Kreditmarkt: 377 600 Euro. (gvo)