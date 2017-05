Bräunlingen Gruppe 84 thematisiert den Spitalplatz

Die Bürger können am Samstag mit der Gruppe 84 über die Verkehrsproblematik am Spitalplatz diskutieren.

Wie sicher ist für Fußgänger die Überquerung am "Tatort Spitalplatz"? Diese Frage stellt sich die Gruppe 84. Die Antwort darauf wollen Fraktionssprecher Berthold Geyer und seine Mitstreiter aber nicht alleine finden. Das Thema soll mit den Bürgern diskutiert werden. Und so gibt es am Samstag, 20. Mai, die Möglichkeit, sich zu dem Thema zu äußern. Von 9.30 Uhr bis 12 Uhr wird die Gruppe 84 auf dem Spitalplatz (Parkplatz ehemals Schlecker) anwesend sein und lädt Einwohner und Interessenvertreter ein, über das Thema zu diskutieren.

Sensibilisiert wurde die Gruppe 84 für das Thema bei der Kommunalwahl. "Wir haben damals eine Umfrage gemacht und der Spitalplatz wurde öfter genannt", sagt Berthod Geyer. Insbesondere für Kinder und Senioren mit Gehhilfe bestünde ein höheres Gefährdungspotenzial. Sowohl der offizielle Schulweg, der über diesen Platz führt, als auch das unmittelbar in der Nähe liegende Seniorenheim stünden im Fokus der Betrachtungen.

"Ich bin dort selbst schon länger gestanden. Wenn man von der falschen Seite kommt, ist es schon ein Problem, über die Straße zu kommen", sagt Geyer. Nun soll mit der Diskussionsrunde herausgefunden werden, ob der Bedarf überhaupt vorhanden ist. Die Bräunlinger sollen erst einmal die Gelegenheit bekommen, sich zum Thema zu äußern. Erst wenn deutlich erkennbar ist, dass es sich um ein grundsätzliches Problem handelt, will die Gruppe 84 damit in den Gemeinderat gehen.

"Es ist klar, dass die Mindestanforderungen für einen Zebrastreifen sehr hoch sind", ist sich Geyer im Klaren. So mussten beispielsweise in Hüfingen die Anwohner der Schaffhauser Straße erfahren, dass die Zahl der Fußgänger, die die Straße überqueren wollen, einfach nicht für eine solche Maßnahme ausreichen. Aber es gebe auch noch andere Möglichkeiten, wie beispielsweise eine provisorische Ampelanlage, wie es sie gerade in Döggingen gibt. Seit der Dögginger Tunnel und die B 33 saniert werden, führt der Verkehr wieder durch den Bräunlinger Stadtteil. Um das Überqueren der Straße zu ermöglichen, gibt es dort jetzt eine Ampel.