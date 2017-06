Bräunlingen Gewerbegebiet Niederwiesen soll in Etappen erschlossen werden

Bürgermeister Jürgen Guse geht in Ratssitzung von großem Interesse an den Bauplätzen aus. Die meisten Hindernisse sind aus dem Weg geräumt. Die Stadtwerke haben 2015 einen Vrlust von 42 028 Euro erwirtschaftet.

Das neue Gewerbegebiet "Niederwiesen" soll voraussichtlich in zwei Erschließungsabschnitten umgelegt werden. Dadurch erhält die Planung bessere Optionen, so Bürgermeister Jürgen Guse. Beginn soll noch in der zweiten Jahreshälfte sein. "Niederwiesen" entsteht im Anschluss an die schon vorhandene Bebauung bis zur Linie am steinernen Kreuz mit einer Größe von 32 000 Quadratmetern.

"Es ist immer noch gutes Interesse an den Bauplätzen vorhanden", sagte Bürgermeister Jürgen Guse, der Gewerbeflächen auch über Bräunlingen hinaus als "rares Gut" bezeichnete. "Ich habe keine Bedenken, dass wir die Gewerbeflächen verkaufen können", sagte er. Nach einigen teils zeitaufwendigen Hürden, die es zu überwinden galt – das Zielabweichungsverfahren wurde mittlerweile genehmigt -, kann die Stadt Bräunlingen optimistisch auf die bevorstehende Erschließung schauen. Auch die Stellungnahmen der Träger der öffentlichen Belange liegen vor.