Bräunlingen Gewählt: Dieter Fehrenbacher ist jetzt Dögginger Ortsvorsteher

Der bisherige kommissarische Stellvertreter übernimmt das Amt des Ortsvorstehers jetzt offiziell. Der Ortschaftsrat wählt den 55-jährigen Dieter Fehrenbacher einstimmig.

Dieter Fehrenbacher ist neuer Dögginger Ortsvorsteher. Einstimmig wählte ihn der Ortschaftsrat in seiner Sitzung am Montagabend zum Nachfolger von Hans-Peter Wehinger. Der hatte im November 2016 dieses Amt zur Verfügung gestellt. Die Amtsgeschäfte hatte Fehrenbacher seither kommissarisch weitergeführt. Zum neuen Stellvertreter wählte das Gremium Werner Weh.

Bürgermeister Jürgen Guse zeigte sich erfreut über die Bereitschaft Fehrenbachers, die Kapitänsbinde in einer Mannschaft zu übernehmen, der er bisher schon angehöre. Gleichzeitig sicherte er dem neuen Rathauschef die volle Unterstützung der Stadtverwaltung zu.

Fehrenbachers Amtsstunden im Rathaus sind aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit im Landratsamt Tuttlingen begrenzt. Er erbat sich denn auch die Unterstützung aller bei seinen sich selbst gesetzten Zielen. Die seien: den Ort attraktiver machen, die Einwohnerzahl erhöhen oder zumindest halten und die Infrastruktur pflegen. "Nur gemeinsam werden wir unsere Ziele erreichen" appellierte er an seine Ratskollegen und die zahlreichen Zuhörer.

Seit 13 Jahren gehört Dieter Fehrenbacher dem Ortschaftsrat an. Der 55-jährige Sachgebietsleiter "Betrieb und Verkehr" im Landratsamt Tuttlingen lebt seit 1992 mit seiner Frau Karin und zwei Söhnen im eigenen Heim in Döggingen. Fehrenbacher erlernte den Beruf des Straßenwarts und war unter anderem in Straßenmeistereien in Rottweil und Titisee-Neustadt beschäftigt, ehe er 21 Jahre lang die Straßenmeisterei in Spaichingen leitete. Vor wenigen Monaten wechselte er als Sachgebietsleiter "Betrieb und Verkehr" ins Landratsamt Tuttlingen.

Derzeit biegt er auf die Zielgerade einer sechsmonatigen Weiterbindungsmaßnahme an der Verwaltungshochschule in Kehl ein, wo er das "Kontaktstudium Verwaltung" belegte. "Vieles vom Lehrstoff wie Kommunal- und Baurecht kann mir auch als Ortsvorsteher hilfreich sein", zeigt sich Fehrenbacher vom Erfolgt des Studiums überzeugt.

Als gut ausgebildeter Feuerwehrmann und langjähriger stellvertretender Feuerwehrkommandant der Dögginger Wehr setzt er sich auch in dieser Funktion selbstlos für seine Mitbürger ein. Über die CDU-Liste schaffte er 2004 den Sprung in den Ortschaftsrat und amtierte von diesem Zeitpunkt an auch als stellvertretender Ortsvorsteher.

Dieter Fehrenbacher hofft, dass ihm trotz der neuen Aufgabe auch künftig noch genügen Zeit für seine geliebten Radtouren bleibt.

Das Amt

Der Ortsvorsteher ist Repräsentant eines nicht selbsständigen Ortes gegenüber der zuständigen Gemeinde. Er ist Vorsitzender des Ortschaftsrats und vertritt den Bürgermeister oder Oberbürgermeister beim Vollzug der Beschlüsse des Ortschaftsrats sowie der Leitung der Verwaltung. An Gemeinderatssitzungen kann er mit beratender Stimme teilnehmen. Das Amt kann entweder ehrenamtlich oder durch einen Gemeindebeamten ausgeführt werden. Die Vergütung eines zum Ortsvorsteher bestellten Beamten liegt je nach Einwohnerzahl in der Besoldungsgruppe A 11 bis A 12. Ehrenamtliche Ortsvorsteher erhalten eine von der jeweiligen Gemeinde festgelegte Aufwandsentschädigung. (sk)