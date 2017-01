Bräunlingen Gemeinderat verabschiedet 25-Millionen-Etat

Bräunlingen gelingt Spagatt zwischen Minderausgaben und InvestitionenSchulden steigen auf über sechs MillionenBürgermeister Guse sieht in Zahlen Zukunftssicherung

Bräunlingen – Eigentlich war die einstimmige Zustimmung zum Stadthaushalt 2017 mit einem Volumen von insgesamt 25,8 Millionen Euro (2016: 26,5 Millionen Euro) nur noch Formsache, denn die Bürgervertreter und die Verwaltung hatten den Spagat von Mindereinahmen, noch vertretbaren neuen Schulden und wichtigen Investitionen, schon im Vorfeld geschafft. Die Nettoneuverschuldung beträgt 637 650 Euro, bei 1077 Euro pro Einwohner und über sechs Millionen Euro Gesamtschulden.

Dass die Schulden aus verschiedenen Blickwinkeln gesehen werden können, legte Bürgermeister Jürgen Guse in mehreren Punkten dar, die aufzeigten, dass viele der Schulden zurückfließen, sich amortisieren und auch rentierlich sind. Guse charakterisierte den Haushalt mit den Worten" Investitionen sichern Zukunft und schaffen Vermögen".

Guse hob die guten Vorzeichen, die Investitionen in die Infrastruktur, die Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten sowie die Einwohnerentwicklung hervor. "Mit meiner Haushaltsrede habe ich versucht, viele positive Entwicklungen nicht nur in 2017, sondern auch in einer größeren Zeitreihe aufzuzeigen und die wahrlich nicht hohe Verschuldung der Stadt zu relativieren", sagte Guse zum Abschluss seiner Rede.

Neuverschuldungist unumgänglich

EntscheidendeWeichenstellung

Haushalt stelltsich selber auf

Gute Wirtschaftmacht Hoffnung

Unter der Überschrift "Haushalt 2017 – im Würgegriff des kommunale Finanzausgleiches" legte Berthold Geyer von der Gruppe 84 seinen Haushaltsbericht vor. Dies habe auch dazu geführte, "dass die Erhöhung der Neuverschuldung unumgänglich wurde, um zumindest die Weiterentwicklung der Bau- und Gewerbegebiete sowie schon teilweise begonnene Projekte realisieren zu können". Geyer lobte die nur geringen Änderungen in der kommunalen Gebührenliste. Über dem Investitionshaushalt stehe immer die Frage, "wohin soll sich Bräunlingen und seine Stadtteile entwickeln", meinte Geyer. Er nannte einige aktuelle Beispiele, darunter die Sanierung des Mühlentores und des Gemeinschaftshauses in Unterbränd. Er bezeichnete den Stadtwald als ein Erfolgsmodell und dankte für die Weiterentwicklung der Breitbandversorgung. "Um weitere Vorhaben bis 2020 umsetzen zu können, fehlen auf Sicht die Reserven", bedauerte Geyer, der erneut eine Diskussion über einen Eigenbetrieb Abwasserentsorgung anregte.

"Durch die Zustimmung zum Haushalt 2017 beginnt heute für alle eine entscheidende Entwicklung der Stadt, die Weichenstellungen für die nächste Generation bringt." Mit diesen Worten begann Lorenz Neininger (FDP) seine Haushaltsrede, in der er an die vielen Investitionen in 2016 erinnerte. "Das Wirgefühl und das Zusammengehörigkeitsgefühl der Einheimischen können dadurch gestärkt werden", sagte Neininger, der auch auf die sich voraussichtlich verschlechternden Rahmenbedingungen hinwies. "Eigenverantwortung ist angesagt", so Neininger, der dazu aufforderte, die beste Lösung zu finden, auch bezüglich der Beschallungsanlage in der Stadthalle. Auch er bezeichnete die hohen Abführungen an den Kreis und den Finanzausgleich als erschreckend. Er forderte einen gerechten Verteilerschlüssel. Die gute Ausbildung und die Arbeitsplätze sowie die vielen Freizeitmöglichkeiten in Bräunlingen sollten weiter unterstützt werden. Auch er bedauerte die Erhöhung der Schulden der Stadt.

Der Haushalt 2017 habe sich aufgrund der Finanzierungsmöglichkeiten der Stadt von selber aufgestellt, wobei vor allem auch wegen des Finanzausgleichs und der höheren Kreisumlage der Vermögenshaushalt auf das Nötigste beschränkt werden musste und neue Schulden aufgenommen wurden, bilanzierte SPD-Fraktionssprecher Clemens Fahl. "Dies trifft uns hart und wird uns in 2018 noch härter treffen", sagte Fahl, der gleichzeitig die Kleinkindbetreuung in Bräunlingen als Vorzeigeobjekt lobte. Er forderte dazu auf, über neue Wege nachzudenken, wobei er dabei eine offene Ganztagesschule, einen Eigenbetrieb Abwasser und ein Umdenken bei den Investitionen und Finanzierungen anregte. Er bedauerte, dass eine Schuldenreduzierung aufgrund der wichtigen Vorhaben nicht erreicht wurde. Er sprach sich für eine baldige Entscheidung über die Verwendung des Hallenbadgebäudes aus, bedauerte die Stilllegung der Biogasanlage und sah die Genehmigung auch kleinerer Haushaltsposten als positiv an.

"Angesichts unserer angespannten Haushaltslage können wir nur die wirklich notwendigen Projekte angehen und es ist uns bewusst, dass wir diese hohe Schlagzahl nicht dauerhaft verkraften können. Nicht nur finanziell werde 2017 ein schwieriges Haushaltsjahr, denn es muss noch einiges zu Ende gebracht werden, bei sinkender Finanzkraft", unterstrich CDU-Fraktionssprecher Michael Gut. Als positiv sieht er die gute Wirtschaftslage der Bräunlinger Betriebe an.

"Die Investitionen und die Projekte sind oft auf Kante genäht, deshalb fehlen Reserven für eine Krise", sagte Gut. Er verschwieg nicht, dass der Gemeinderat in einigen Projekten nicht optimal beraten wurde. Deshalb müsse wieder Vertrauen gewonnen werden. Sein Fazit: "Spitz auf Knopf kalkuliert wird 2017 ein schwieriges Jahr, aber tolle Großprojekte und zukunftsweisende Weichenstellungen stehen an und wir müssen alles daran setzten bei den Projekten im Kostenrahmen zu bleiben", so der Christdemokrat abschließend.