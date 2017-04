Bräunlingen Gegen das Bienensterben: Imker malen Horrorszenario aus

Der Ehrenvorsitzender Johann Wirich gibt der Landwirtschaft die Schuld am Bienensterben. Monokulturen und Pestizide würden den Tieren schaden.

Bräunlingen – Ganz im Zeichen des Lehrbienenstandbaus stand das abgelaufene Vereinsjahr des Imkervereins Baar-West. In 49 Arbeitseinsätzen ist das Vorzeigeobjekt zwischen Bräunlingen und Waldhausen inzwischen über die Rohbauphase hinaus gewachsen, in nächster Zeit steht der Innenausbau an, den zu koordinieren sich Michael Brüner im Versammlungsverlauf zur Aufgabe gemacht hatte.

In nun zusammengestellten Arbeitsgruppen sollen die einzelnen Gewerke angegangen werden, um im August wie geplant die Einweihung feiern zu können. 8000 Euro flossen im Berichtszeitraum in dieses Projekt und sorgten für ein sattes Minus in der Bilanz. Doch bei all diesem Vereinseinsatz durften die 49 aktiven Mitglieder ihre derzeit 300 Bienenvölker nicht vernachlässigen. Trotz intensiver Pflege brachten die Imker rund 20 bis 30 Prozent der Völker nicht über den Winter, teilweise lag der Verlust bei bis zu 50 Prozent. Einen wesentlichen Anteil am Bienensterben muss seit Jahren der Varrao-Milbe angelastet werden.

Hierzu und zur Zukunft der Imkerei hatte Ehrenvorsitzender Johann Wirich in seinem Vortrag geradezu ein Horrorszenario parat. Monokulturen, Intensivlandwirtschaft, Pestizide, Insektizide und Klimawandel würden den Bienen in großem Maße zusetzen und für deren verhängnisvolle Immunschwäche sorgen, die dann Krankheiten und Viren Vorschub leiste und zu drastischen Bestandsrückgängen führe.

Landwirt und Imker Hermann Riebe wehrte sich denn vehement dagegen, ständig die Landwirtschaft für diese Probleme verantwortlich zu machen. Vielmehr lohne sich auch mal ein Blick in die Gärten, wo weniger geschulte Naturfreunde öfters viel unbesorgter mit Pflanzen- und Insektenschutzmittel umgingen.

Vorsitzender Hermann Fritschi beklagte in seinem Bericht im Rahmen der 71. Generalversammlung am Donnerstagabend in Döggingen die derzeit oftmals schlechte Qualität der gekauften Bienenwaben. Hier trage jeder Imker Verantwortung, nur reines und frisches Bienenwachs zur Wiederverarbeitung abzuliefern. Er regte an, durch Zusammenarbeit mit anderen Imkern künftig nur das eigene Wachs weiter zu verarbeiten, um Qualitätssicherheit zu gewährleisten.

Freuen dürfen sich heuer die Teilnehmer des Schwarzwaldmarathons auf Energienachschub aus heimischen Bienenständen. Der Imkerverein wurde nämlich beauftragt, rund 2400 Gläser Honig mit jeweils 250 Gramm Inhalt zu liefern, die dann an alle Läufer kostenlos verteilt werden. Noch will man den Frühjahrsertrag abwarten, um dann die Lieferquoten der einzelnen Imker festzustellen und zu schauen, inwieweit Honig von anderen Vereinen zugekauft werden muss.

Lehrbienenstand

Derzeit entsteht dem Beispiel anderer Imkervereine folgend zwischen Bräunlingen und Waldhausen der Lehrbienenstand des Imkervereins Baar-West. Dabei ist nicht nur an die Weiterbildung der Imker gedacht, eine Schautafel soll Wanderer und Radfahrer an dem vielgenutzten Weg über Bienen im Allgemeinen und die zahlreichen Vereinsaktivitäten informieren. Ein erster Höhepunkt wird die Nutzung des Domizils im Rahmen des Kinderferienprogramms werden, wo sich auch der Imkerverein wieder einbringt. Geplant ist dabei der gemeinsame Bau eines großen Wildbienenhotels, aber auch Infos am Bienenstand gehören zum Ferienprogramm. Auch das Abfüllen der rund 2400 Gläser für die Marathonläufer soll in den neuen Räumen erfolgen. (mi)