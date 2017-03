Bräunlingen Gäste bleiben gerne in Unterbränd

Die touristische Entwicklung im Bräunlinger Ortsteil präsentiert sich weiterhin positiv. Und auch der neue Gästeordner ist ein gelungenes Aushängeschild der Stadt.

In Unterbränd bleiben Gäste im Schnitt 7,34 Tage. Klingt für den Laien nicht nach allzu viel – ist aber ein sehr selten erreichter Wert, wie Anna Herdner, Leiterin des Amts für Kultur, Tourismus und Sport der Stadt Bräunlingen bei der jüngsten Generalversammlung des Verkehrsvereins Unterbränd zu berichten wusste.

Die Zahl der Übernachtungen stieg 2016 um 5,24 Prozent von 13 409 auf 14 111. Rechnet man die Dauercamper dazu, so sind es 30 388. Das sind somit knapp 62 Prozent der Gesamtübernachtungen in Bräunlingen (49 087). Die meisten Gäste kommen aus Deutschland, den Niederlanden und der Schweiz, aber auch immer mehr Israelis besuchen Unterbränd. Aus den Rückmeldungen, so Herdner, geht hervor, dass unter den Gästen sehr viele Familien sind. Dass auf dem Feedback-Formular das Geburtsdatum kein Pflichtfeld ist, bedauert die Tourismus-Chefin – und forderte die Vermieter auf, die Gäste zu animieren, das Feld auszufüllen, da damit noch präzisere Auswertungen möglich seien.

Ehrenamtler und engagierte Leute sorgen auch in Sachen Tourismus für Entlastung, das gelte etwa für den gut funktionierenden Verkehrsverein in Unterbränd, so Herdner. Und bei dem standen im vergangenen Jahr zwei große Projekte an: eine neue Homepage und die Neubeplankung aller Bänke im Ort. Sinnvolle Investitionen, betonte Verkehrsvereinsvorsitzender und Ortsvorsteher Winfried Klötzer – auch wenn die Kasse darunter gelitten habe.

Als Azubi-Projekt entstanden ist der neue Gästeordner der Stadt Bräunlingen: ein Kompendium der touristischen Möflichkeiten vor Ort. Diverse Seiten können von den Vermietern individuell angepasst werden. Informationen und Bilder dazu können von diesen bequem mit Microsoft Word angelegt werden. Die Stadt integriert sie dann. Wer möchte, kann seinen Ordner dort einmal pro Jahr zur Aktualisierung abgeben. Der Ordner enthält alles Wissenswerte aus Bräunlingen und Umgebung, Ortsteile, Ausflugsziele, Geschäfte, Lokale, Ärzte, Ausflugsziele und vieles mehr.

Bislang sind nur vier der 39 Gastgeber der Gesamtstadt klassifiziert. Anna Herdner hat sich fortgebildet und darf dies nun selbst tun. "Wir haben Qualitat, dann können wir sie auch nach aussen zeigen", ermunterte sie die Anwesenden, bei dem Testverfahren mitzumachen. Man bereite die Quartiergeber gut vor – und es gebe, sollte es am Prüfungstag nicht ganz passen, auch eine Chance zur Nachbesserung.

Termine des Sommers

Im laufenden Jahr stehen am 30. April die Dorfputzete, am 25. Mai das Vatertagsfest und am 24. Juni der Laien-Man-Triathlon an. Das Annafest beginnt am 28. Juli mit einem Gottesdienst und findet erstmals über zwei Tage am Kirnbergsee statt. Direkt am Ufer gibt es am 4. August einen Schwarzwälder Abend. Beim Seenachtsfest werden am 11. August erstmals die "Zitronenschüttler" auftreten, der Top-Act für den 12. August wird indes noch bekannt gegeben. Morgens von 9 bis 14 Uhr gibt es am Ufer wieder einen "Wasserflohmarkt" ohne Standgebühr. Offen ist noch der Termin für das Eröffnungsfest des neuen Mountainbike-Parcours.