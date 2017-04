Bräunlingen Fußballer erheben Sonderbeitrag für Sportpark

Um ihr Vereinsgelände zum "Sportpark" zu erweitern, sollen die Mitglieder des FC Bräunlingen zehn Jahre lang 20 Euro mehr bezahlen

Der Bräunlinger Fußballclub (FC) wird in den kommenden Jahren sein Vereinsgelände zum "Sportpark Bräunlingen" mit Kunstrasenplatz und neuer Flutlicht- sowie Beregnungsanlage erweitern und benötigt dafür eine Investitionssumme von rund einer halben Millionen Euro.

Um dieses ambitionierte Großprojekt finanziell stemmen zu können, wurde bei der Generalversammlung im Clubhaus mit nur einer Enthaltung beschlossen, für die kommenden zehn Jahre einen "Sonderbeitrag Sportpark" in Höhe von 20 Euro jährlich von jedem FC-Mitglied zu erheben.

Bei Familien wurde der Betrag auf 50 Euro im Jahr begrenzt. "Das wird ein Mammutprojekt, ein Jahrhundertprojekt – und deshalb ist das eine gute Lösung für den Verein", sagte der Vorsitzende Patrick Gemeinder, der in seinem Rückblick 2016 auf ein gutes Vereinsjahr, die Jugendkooperationen mit Nachbarvereinen und einen erfolgreichen Spielbetrieb zurückblicken konnte.

Schriftführerin Lena Bolli hob in ihrer Bilanz des verstrichenen Jahres insbesondere das gut funktionierende Vereinsleben hervor und zeigte die sportlichen Ergebnisse der Mannschaften auf. Beim Kassenbericht überwogen die Einnahmen die Ausgaben. Flott gingen die Neuwahlen per Akklamation voran: Tanja Neininger wurde als Vizevorsitzende, Sven Pacher als Kassier sowie Tobias Eichkorn und Bernhard Hummel in den Spielausschuss sowie Katrin Kitzer als Beisitzerin gewählt.

Für 60 Jahre Mitgliedschaft im FC Bräunlingen und eine Vielezahl ausgeübter Funktionen im FC erhielt Klaus Hofacker die Ehrenurkunde des Vereins. 50 Jahre sind Josef Mattes und 40 Jahre Roland Benz bei den Fußballern dabei. Aus der Jugendabteilung schieden Rui und Silke Machado sowie Jürgen Butkus aus. Mit 376 Mitgliedern ist der FC einer der größten Vereine in Bräunlingen, der 15 Jugendteams, teilweise in Kooperation mit anderen Vereinen, sowie vier aktive Mannschaften (Damen/Herren) gemeldet hat.