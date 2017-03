Bräunlingen Fünftes Cegoturnier der Doba-Oldies

Ex-Ministranten laden ein in den Bräunlinger Pfarrgemeindesaal. Wettbewerb am 12. März zählt für die Schwarzwaldmeisterschaften

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Bräunlingen (bom) Am kommenden Sonntag, 12. März, um 14 Uhr im katholischen Pfarrgemeindesaal eröffnet Vorsitzender Hannes Wehinger das fünfte Cego-Turnier der Doba-Oldies, dessen Ergebnisse zum dritten Mal in die Gesamtwertung der Schwarzwaldmeisterschaften einfließen. 120 Spieler waren im vergangenen Jahr dabei. Der Gemeindesaal war rappelvoll und die Stimmung einfach toll. So soll es auch in diesem Jahr wieder sein.

Doba-Vorstandmitglied Marcus Ewald wünscht sich dabei einen höheren Anteil an einheimischen Mitspielern. "Im letzten Jahr betrug der Anteil der Bräunlinger Teilnehmer lediglich 10 Prozent, obwohl es mit Sicherheit mehr Cegospieler in der Zähringerstadt gibt." Ewald erinnert daran, dass die Schwarzwaldmeisterschaften kein elitäres Turnier sind, sondern eine Teilnahme jedermann offen steht. Hannes Wehinger hofft indes, dass sich der Trend der vergangenen Turniere bestätigt und auch beim Doba-Turnier der Anteil an Cego-Spielerinnen steigt.

Das Turnier ist ein Höhepunkt im Veranstaltungskalender der Doba-Oldies, einer Schar ehemaliger Ministranten, die einst in den Ferienlagern und bei anderen Treffen die Kniffe des Kartenspiels erlernten. "Wenige wissen, dass badische Söldner das Cego-Spiel aus Spanien in die Heimat mitbrachen", lacht Wehinger. Gemeinsam mit Marcus Ewald und Ralf Moßbrugger skizziert er den Turnierablauf. In zwei aufeinander folgenden Spielrunden werden die Platzierungen und die Sieger des Turniers ermittelt.

Jeder Teilnehmer hat die Möglichkeit, am regulären Spielablauf an einem der Vierertische teilzunehmen, da die Veranstalter drei Ersatzspieler stellen. Anmeldungen sind bis kurz vor Turnierstart möglich. Der Pfarrsaal ist deshalb eine Stunde vor Turnierbeginn geöffnet. Alle Mitspieler, die mit einer positiven Punktezahl das Turnier beenden, erhalten einen Preis. Auch für das kulinarische Wohl der Gäste ist gesorgt mit einheimischen Leckereien. Cegofans, die noch nie an einem Turnier teilnahmen, sind herzlich eingeladen, aktiv oder als Zuschauer die besondere Atmosphäre kennenzulernen.

Südbadisches Kultkartenspiel