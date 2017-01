Bräunlingen Fünf ganz löwenstarke Auftritte

Die Veranstaltungsreihe geht mit Musik, Comedy und jede Menge Unterhaltung ins zweite Jahr.

Löwenstarke Veranstaltungen: Unter diesem Motto hat Kulturamtsleiter Anna Herdner im vergangenen Jahr eine Kleinkunstreihe ins Leben gerufen. Das Ziel: Nach der Sanierung der Stadthalle sollte ein Veranstaltungsformat, das genau auf den kleinen Saal zugeschnitten ist, etabliert werden. Die Resonanz ist gut: „Gerade das Frühjahr war mit 150 bis 160 verkauften Karten bei den Veranstaltungen Cobario und Martin Wanger sehr gut“, blickt Herdner zurück. Der Herbst sei dann etwas zurückgefallen, was aber auch gerade daran liegen könnte, dass beispielsweise Alain Frei in der Region noch nicht so bekannt sei.

Aber genau das ist die Richtung, in die sich „Löwenstark“ entwickeln soll: „Wir wollen uns einen Ruf erarbeiten, dass die Leute wissen, dass wir gute Künstler bieten“, erklärt Herdner. Denn während im ersten Jahr noch vermehrt auf regionale Künstler gesetzt wurde, sind es nun auf der Baar noch eher unbekanntere Gesichter. „Es sind aber alles Künstler, die es verdienen, bekannt zu werden“, sagt die Kulturamtsleiterin. Löwenstark soll dabei nicht als Konkurrenzreihe zu Donaueschingen etabliert werden, sondern das kulturelle Angebot in der Region ergänzen. Als wahre Inspirationsquelle hat sich für Herdner die Freiburger Kulturbörse erwiesen. Dort hat sie viele Künstler entdeckt.



Einfach mal "Ferien auf Sagrotan"

ist bekennender Hypochonder. Aber multitaskingfähig. Das heißt, er kann vor mehreren Krankheiten gleichzeitig Angst haben. Denn er weiß, sie lauern überall: Pilze und Bakterien, Viren und Parasiten, Sporen und Schmarotzer. Darum wäscht er sich täglich mehrmals die Hände. Wenn nicht mit Seife, so doch in Unschuld. Und damit ist er nicht allein. Wir wollen ein Leben ohne Nebenwirkungen. Nach uns der Beipackzettel. Keimfreiheit lautet das Gebot der Stunde. Im Krankenhaus und in der Pflege, am Geldautomaten und in der Politik.

Nachdem der kritische Kommentator des Google-Zeitalters (WDR) auf der Datenautobahn aufgeräumt hat, widmet er sich in seinem aktuellen Kabarett-Solo nun einer alternden Gesellschaft, die kein Risiko mehr eingehen will. Ferien auf Sagrotan. Witzig. Intelligent. Fundiert. Das erste Soloprogramm von Börchers ensteht 1997. Er erzielt den ein oder anderen Achtungserfolg. Seither ist er auf den Buhnen dieser Republik, in Österreich und der Schweiz unterwegs.

Donnerstag, 30. März, 20 Uhr: Vorverkauf 15 Euro, Abendkasse 17 Euro



Lagerfeuerromantik mit Milou & Flint

Viel Applaus erhielten „Milou & Flint“, das Singer-Songwriter-Duo aus Hannover, für ihr im Mai 2015 veröffentlichtes Debütalbum „orange bis blau“. So wählte zum Beispiel die „Elle“ die beiden unter ihre „Top 10 Sommerhits“ und beschreibt ihre Lieder als „Lagerfeuerromantik à la Simon & Garfunkel“ mit sinnlichen deutschen Texten.

Tatsächlich haben Milou & Flint viel Spaß daran, sich Geschichten auszudenken und über Dinge zu singen, die ihrem Publikum und ihnen selbst ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Auch ausgefallene Instrumente zu spielen oder zu basteln, ist ihre Spezialität, so kann es schon einmal vorkommen, dass man eine Heizung klappern oder eine Papiertüte rascheln hört, wenn man auf ihrem Album genau hinhört.

Beide sind außerdem Multi-Instrumentalisten, sie spielen neben Klavier und Gitarre auch Fußschlagzeug, Cello, Trompete, Melodika und Akkordeon und viele weitere kleine Überraschungen – so einiges davon mal eben gleichzeitig. Milou & Flint gehen ihren Weg ganz unbeirrt.

Die „Happinez“ trifft es noch einmal auf den Punkt: „Ausgefeilte, liebevolle Kompositionen, die, gepaart mit zwei schönen Stimmen, pure Lebensfreude und Poesie vermitteln – ein echter Glücksfall“, ist das Motto der Beiden.

Freitag, 21. April, 20 Uhr: Vorverkauf 15 Euro, Abendkasse 17 Euro



"Ruppert spielt" wieder im Städtle

Überall summt es: "Ruppert spielt". Sie sind die netten Jungs von nebenan. Sie sind die ausgekochten Soundschrauber, die klagenden Minnesänger und die wettergegerbten Seebären auf den sieben Weltmeeren der Musik. Gib ihnen eine Holzkiste auf einem Parkplatz als Bühne, und sie machen daraus die größte und einzige Show auf der Welt: Melodie und Herzblut, das Echo hunderter Songs – tausendmal gehörte Worte und Töne, die mit einem Schlag erneut durch deine Knochen fahren: Ungehörte Lieder, die klingen wie seit hundert Jahren vertraut. Irgendwo singt es immer verhalten am Fluss, und "Ruppert spielt". Irgendwo bebt immer ein Tanzboden, schreit jemand in die Nacht. Irgendwo wird knirschend ein Feuerzeug angezündet. In einer perfekten Welt würden nachgespielte Lieblingssongs immer so klingen. Hier bei uns sind sie einzigartig, bunt, mit angestoßenen Ellenbogen und vorsichtig leuchtenden Augen. Einfach da und das zu hundert Prozent. Wie ein warmes Gewitter, wie du und ich. "Ruppert spielt". Überall.

Freitag, 29. September, 20 Uhr: Vorverkauf 17 Euro, Abendkasse 19 Euro



Mit dem "Trip To Mixico" durch die Musik

Verrückte Medleys, waghalsige Übergänge, Star-Interpreten, die sich urplötzlich die Klinke in die Hand geben: Das kann das Acoustic Fun Orchestra: „Kommen Sie näher, kommen Sie ran, alle einsteigen, wir nehmen Sie mit auf den Trip To Mixico! Bei uns wird alles gemixt, was nicht bei drei auf den Bäumen ist", lautet ihr Motto. Dabei entführen die vier Musiker mit ihrem musikalisch-hintersinniges Programm in die Höhen und auch die Tiefen der Rock- und Pop-Geschichte.

Da wird das Hotel California mal eben auf den Balkan verpflanzt, Stairway To Heaven wird wie eine Rolltreppe entgegen der Laufrichtung gleich von einem ganzen Reisebus voller Rockstars erklommen, Lady Gaga meets Barbie Girl, AC/DC kommen im Mönchskostüm daher, Queen setzt dem ganzen die Krone auf und noch manch anderer großer Hit wird von den vier Musikern gegen den Strich gebürstet. Denn sie haben die Lizenz zum Mixen.

Trip To Mixico: Im neuen Programm zeigt das Acoustic Fun Orchestra Leidenschaft, Klassiker neu und vor allem Humor. Unterhaltsam, spontan, musikalisch anspruchsvoll und trotzdem einfach witzig.

Donnerstag, 26. Oktober, 20 Uhr: Vorverkauf 17,- € Abendkasse 19,- €



Glücklich wie ein Klaus

In seinem Programm „Glücklich wie ein Klaus“, einer Mischung aus Familienwahnsinn und Gesellschaftskabarett, geht Olaf Bossi dahin, wo es weh tut. Eigentlich will er ja ”nur“ eine gerechte Welt, alles richtig machen und glücklich sein – irgendwie ”ankommen“. Aber wann ist man eigentlich glücklich? Wenn man alles erreicht hat, der Keller aufgeräumt und der Nachbar neidisch ist? Kann man eigentlich alles richtig machen, gerade als zweifacher Familienvater?

Und was ist gerecht? Ist gut und böse wirklich so einfach zu beantworten wie er es als Kind in einem 68er Haushalt gelernt hat? Welchen Kaffee darf ich kaufen? Welche Diät soll ich machen? Bossi will immer an das Gute im Menschen glauben – und wenn es sein muss, dann versetzt er sich eben auch in einen Investmentbanker oder in einen BILD- Zeitungsredakteur hinein, um das Gute zu finden.

Mal fröhlich satirisch, mal melancholisch nos-talgisch kämpft Bossi um eine heile Welt. Denn er will, dass alles gut wird, mindestens.

Er ist ehrlich und persönlich, satirisch bitter-schwarz und doch versöhnlich. Denn am Ende des Tages steht man vor der Frage: Hatte ich eine schöne Zeit? Habe ich heute mein Leben gelebt? Warum kam der Handwerker nicht? Warum hatte ich für nichts Zeit? Und, was bitte kann ich um Himmels Willen nur tun, wenn das Kind partout nicht einschlafen will? Ok… weitersingen!

Donnerstag, 9. November, 20 Uhr: Vorverkauf 15,- € Abendkasse 17,- €