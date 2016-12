Bräunlingen Freude über sanierte Kanzel

Kulturförderverein finanziert Renovation und übergibt jetzt des barocke Schmuckstück der Stadtkirche an die Pfarrgemeinde.

Bräunlingen – Die barocke Kanzel der Stadtkirche strahlt im neuen Glanz, nachdem der Kulturförderverein für 8836 Euro eine umfassende Renovation vornehmen lies. "Die Kanzel der Bräunlinger Stadtkirche, die um 1750 vom Villinger Kunstbildhauer Schupp gefertigt wurde, ist ein erhaltenswertes Kulturgut, das aus der früheren Barockkirche übernommen wurde", erläutert Christof Reiner, der Vorsitzende des Kulturfördervereins.

Auch deshalb habe der Kulturförderverein im Rahmen der Stadtkirchensanierung die Renovation der Kanzel übernommen und für 8836 Euro wieder in seine frühere Ausdruckskraft zurückgeführt. Dies unterstrich der Vorsitzende bei der Übergabe der sanierten Kanzel an die Pfarrgemeinde, vertreten durch Stadtpfarrer Walter Eckert und Mitglieder des Pfarrgemeinderates, sowie des Sanierungsbauausschusses. "Wer den zur Kanzel dazugehörenden Altar sehen möchte, muss in die Kirche nach Obereschach fahren, denn dorthin wurde der Barockaltar der früheren Stadtkirche verkauft", so Reiner weiter. Mehrere auch lateinische Kirchenlehrer sind an der Kanzel zu sehen, dabei Hieronymus, Ambrosius, Gregor der Große und Augustinus.

Die Heiligenscheine sind in Form einer Muschel dargestellt. Die Darstellungen sollen dem Pfarrer den Hinweis geben, dass er von der Kanzel die Theologie der vier Kirchenlehrer verbreitet. "Lieblich wie Ambrosius, klug wie Gregorius, menschlich wie Augustus und mit den biblischen Hintergründen wie Hieronymus." Über dem Stehplatz, der aktuell nicht mehr benutzten Kanzel, ist der Baldachin mit dem Heiligen Geist zu sehen, was dem Prediger Inspiration verleihen soll und auch dem besseren Schall dient. Am Kanzelrand sind Brot und Wein als Symbolik für die heilige Kommunion dargestellt. Mit anerkennenden Worten und mit viel Lob für die Kanzelrenovation, dankten Pfarrer Walter Eckert und Michael Dury vom Bauausschuss dem Kulturförderverein. Die Kanzelsanierung sei als "gut gelungenes, sichtbares Ergebnis" zu sehen.

