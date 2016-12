Bräunlingen Freude über restaurierte Stadtkirche

Aufwändige Innensanierung prägte das kirchliche Leben in Bräunlingen im zurückliegenden Jahr

Bräunlingen – Die Sanierung der Pfarrkirche "Maria vom Berge Karmel", der Beginn des Umbaues beim Gemeinschaftshaus in Unterbränd, die Ausweisung von neuen Wohnbau- und Gewerbeflächen, die Verbesserung der Breitbandversorgung in Kernstadt und Stadtteilen sowie die Vorlage der Planungen für die Sanierung und Umgestaltung der Kirchstraße vom Stadttor bis zur Stadthalle prägte das kommunalpolitische Geschehen in 2016 in Bräunlingen.

Seit Mitte 2015 ist die katholische Stadtkirche, welche die Bräunlinger Innenstadt nicht nur durch ihren 64 Meter hohen Kirchturm überragt, geschlossen. Die Gottesdienste werden im Gemeindezentrum gefeiert. Zum Weihnachtsfest wird die mit rund zwei Millionen Euro sehr umfangreiche Innensanierung der Pfarrkirche abgeschlossen sein. Zahlreiche Bilder, Ornamente, Wandgemälde und Zeichnungen wurden restauriert. Von den Gesamtkosten übernimmt das Erzbischöfliche Ordinariat Freiburg 20 Prozent. 14 Prozent kommen vom Landesdenkmalamt. Rund 15 Prozent bezuschusst der Breisgauer Religionsfond. Die Eigenmittel und Rücklagen der Pfarrgemeinde betragen ungefähr elf Prozent, also rund 220 000 Euro. Über Darlehen werden 15 Prozent (300 000 Euro) der Gesamtkosten finanziert. Aus Spendenmitteln sollen die restlichen 15 Prozent kommen.

Gesellschaftlich stand neben der traditionellen Kilbig und der Fasnet der Straßenmusiksonntag mit vielen Hobbykünstlern und Gauklern und den bewirtenden Vereinen im Mittelpunkt des Jahresgeschehens.

Im Gewerbe und Wirtschaftsbereich warfen die beabsichtigten Großbaumaßnahmen der Firmen Frei in Döggingen und Straub zur Firmenerweiterung ihre Schatten voraus. Viel diskutiert wurde die nur für einen Teil der Veranstaltungen gut ausreichende Beschallungsanlage in der für über sieben Millionen Euro neu sanierte und im April 2015 übergebene Stadthalle. Eine neue Anlage muss angeschafft werden.