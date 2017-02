Bräunlingen Frauenfasnet geht auf Weltreise

Die Katholische Frauengemeinschaft bietet nicht nur einen lustigen Abend, sie hat auch einen neuen Bürgermeister gefunden

Bräunlingen (dm) Wenn die Frauen der Katholischen Frauengemeinschaft (KFD) zu einem närrischen Abend ins Gemeindezentrum einladen, dann sind gute Laune und beste närrische Stimmung garantiert. So auch am Freitagabend, als unter der Überschrift „Komm mit auf die Weltreise“ bei der Frauenfasnet tolle närrische, lustige Stimmung und gute Laune herrschte.

Es war ein Abend mit sechs witzigen, fantasievollen und lustigen Auftritten, meist in „brilingerisch“. Der einzige Mann unter über 120 Frauen, Disk Jockey „Big Daddy“ (Patrick Oser) aus Löffingen, sorgte gekonnt für närrisch, flotte Musik und heizte damit die schon vorhandene närrische Stimmung weiter an. So kamen zwischen den Auftritten immer wieder über 40 Frauen in bunten, lebhaften und närrischen Kostümen im Vorraum zum Tanzen ohne Männer zusammen. Es wurde viel gelacht und mitgesungen, an einem witzigen, humorvollen und abwechslungsreichen KFD-Fasnetabend.

Nach einer Reise in die Berge nach Bayern und einem Jodelkurs des Chörles, erzählten die „Mukioki“ eine Geschichte über Gastarbeiter, mit der Musik „Vom kleinen Italiener“. Plötzlich stand ein „Tinitus“-Bus auf der Bühne, der zu einer lustigen Reise durch verschiedene Länder, über die Autobahn, unterschiedliche Gegenden und auch durch Bräunlingen einlud. Die Lieder „Heute ist ein schöner Tag“, „So ein Frust“ und „Sie hatte nur noch Schuhe an“ waren zu hören, bei einem Auftritt, der mit einem viel beklatschten Gitarrenquartett abschloss.

Die ehemaligen Pfadfinder „Pfadi“ stellten im Dorf „Wakambe“ fest, dass dort die Frauen alles bestimmen, und kehrten schnell wieder nach Bräunlingen zurück. Bei der Tourismusmesse des „Gesprächskreises“ war der Bräunlinger Stand, der die alte Zähringerstadt sehr positiv vorstellte, beliebter als der von Hüfingen.

Beim letzten Auftritt der ehemaligen Krabbelgruppe (EKD) suchten Chinesen Arbeit in Bräunlingen, zuerst beim Arbeitsamt, doch meist ohne Erfolg. Doch einer fand eine Stelle in der Zähringerstadt, und zwar als neuer Bürgermeister von Bräunlingen.