Bräunlingen Fraktionen wollenneue Feuerstellen für Jugendliche

Gemeinsamer Antrag von CDU und FDP

Bräunlingen (dm) Wird es in Bräunlingen wieder ortsnahe Feuerstellen für Jugendliche geben? Diese Frage wird derzeit von der Stadtverwaltung diskutiert, nachdem die Gemeinderatsfraktionen der CDU und FDP einen gemeinsamen Antrag zur "Reaktivierung ortsnaher Feuerstellen für Jugendliche" eingebracht haben.

Dieser sieht vor, dass die Jugendlichen, ob organisiert oder nicht, die Möglichkeit bekommen, an dafür vorgesehenen Plätzen ein Feuer machen können. "Wir von der CDU und FDP Fraktion möchten derartige Einrichtungen sowie die Reaktivierung von ehemaligen Feuerstellen beantragen. Eine oder besser zwei Feuerstellen halten wir für angebracht, quasi als Grillstellen für die Jugendlichen der Kernstadt, Vereine oder des Jugendreferats", sagte CDU-Fraktionssprecher Michael Gut zum fraktionsübergreifenden Antrag.

Die Plätze sollten neben der eingefassten Grillstelle mit einfachen Sitzgelegenheiten und Hinweisschildern bestückt werden. "Wichtig wäre, dass die Feuerstellen für die Jugendliche so ungezwungen und pragmatisch, wie es die Regelungen verträglich machen, nutzbar wären. Dabei sollte eine Bindung an das Jugendreferat angestrebt werden, aber nicht Bedingung sein", so Gut.

Die Stadtverwaltung wurde bereits beauftragt, zusammen mit dem Jugendreferat und anderen Abteilungen geeignete Plätze im Umkreis von einem bis drei Kilometern vom Ortskern entfernt zu suchen. Die beiden Fraktionen wünschen sich, dass eine Realisierung auch mit ehrenamtlicher Arbeit in einem erträglichen Kostenrahmen gehalten und auch noch im Haushalt 2017 umgesetzt werden kann.

Schon in früheren Jahren gab es in Bräunlingen einige als Feuerstellen erkennbare Plätze, dabei an der Buchhalde, am "Wuhr", der Bildtanne, am Flurkreuz "an der Staig" und beim Schützenhaus. Dort bot sich die gute Möglichkeit vor Ort die Faszination eines offene Feuers in der Natur zu erleben. Dies soll nun eventuell an neuen Plätzen reaktiviert werden. (dm)