Bräunlingen Förderer sind für Grundschule unverzichtbar

Der Förderverein hilft der Bräunlinger Grundschule 2016 mit 3000 Euro. Für 2017 stehen zahlreiche Aktivitäten fest.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Mit der bewährten Spitze geht der Förderverein der Bräunlinger Grundschule in die kommenden drei Vereinsjahre. Vorsitzende Anja Flink und ihre Stellvertreterin Martina Losch bleiben im Amt. Neue Schriftführerin wurde Simone Lohrer, als Nachfolgerin von Ira Barth. Kassiererin Veronika Held die einen Kassenbericht vorlegte, bei dem sich die Einnahmen und Ausgaben fast ausglichen, kündigte an, dass sie in zwei Jahren nicht mehr für ihr Amt kandidieren werde.

Der Schulförderverein hat im Jahre 2016 mit über 3000 Euro verschiedene schulpädagogische Maßnahmen unterstützt. Die Einnahmen setzten sich überwiegend aus Spenden und den Erlösen aus Bewirtungen zusammen. Der Rückblick auf 2016 von Ira Barth und Martina Losch zeigte auf, dass etliche Aktionen unterstützt wurden, darunter die "Lese Oma" und die "Mathe Tante" sowie die Grafomotorikstunden für die Erst- und Zweitklässler.

"Es ist sehr notwendig, dass wir einen Schulförderverein haben, denn er trägt mit dazu bei die Schulgemeinschaft zu stärken. Wenn wir es leisten können, dann sollten wir die Schule unterstützen", sagte Martina Losch. Sie ging kurz auf die Schulaktivitäten 2017 ein. Geplant sind ein Frühlingsbasar, eine Art Schulfest mit vielen Angeboten, ein Skitag in Breitnau, Theatervorführungen und erneut ein Museumstag. Voraussichtlich wird ein Zauberer die Schule besuchen und an Fasnet kommen Narrengruppen in die Schule.