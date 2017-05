Bräunlingen Förderer des FC Bräunlingen machen gutes Geld

Freunde der Bräunlinger Sportler helfen dem Verein, der Jugend und sogar bei der Kirchensanierung mit.

Bräunlingen (dm) Vor allem die Einnahmen aus der Bewirtung über die Kilbigtage ermöglicht dem Förderverein des Bräunlinger Fußballclubs durch großzügige Spenden, nicht nur den FC zu unterstützen. Dies wurde bei der Generalversammlung der Fußballförderer im FC-Clubhaus deutlich, bei der Kassier Claus Lacher über Unterstützungsspenden an die Jugendabteilung, für die Kirchensanierung und auch an den Fußballverein berichtete.

Fördervereinsvorsitzender Norbert Brugger und Schriftführer Patrick Müller gaben einen umfassenden Überblick über das Vereinsjahr 2016, bei dem auch Wanderungen, weitere Bewirtungen und verschiedene Touren auf dem Programm standen. „Wir können auf ein ruhiges und auch erfolgreiches Fördervereinsjahr zurückblicken“, meinte Brugger, der auch die Einsatzbereitschaft der derzeit 48 Mitglieder des FC-Fördervereins bei den Bewirtungen lobte. Der Förderverein hat derzeit keine finanziellen Probleme, denn die Kasse schreibt schwarze Zahlen.

Günstig kamen die Fußballer zum Kauf von Pfannen, Geschirr und vielen Töpfen, vor allem für die Kilbigbewirtung in der eigenen AH-Hütte an der Kirchstraße, denn eine Vereinsauflösung machte den günstigen Kauf möglich. Einige Dankesworte richtete der Vorsitzende Brugger an die Mitglieder, denn ohne ihre Mithilfe wären die Unterstützungsleistungen nicht möglich.