Bräunlingen Fehlende Sandsäcke trüben Bilanz der Waldhauser Wehr

Teilneuwahlen und Beförderungen standen neben den Berichten bei der Generalversammlung der Abteilungswehr Waldhausen auf der Tagesordnung.

Kommandant Detlef Friedrich freute sich, mit Philipp Rosenstiel, Martin Henkel und Robert Fürderer drei neue Mitglieder begrüßen zu dürfen.

Eine ausgeglichene Kasse konnte Matthias Wetzel vorlegen. Die Haupteinnahmequelle ist die jährliche Alteisensammlung die auch dieses Jahr am 1. April in Waldhausen und Unterbränd durchgeführt wird. Leider kam letztes Jahr der Ausflug nicht zustande, weil zu wenig Interesse bestand. Insbesondere der Gesamtkommandant Martin Frey bedauerte dies, da der Zusammenhalt sehr wichtig sei. Er appellierte mehrfach an die Versammlung diesen nicht schleifen zu lassen. Ohne Kameradschaft funktioniere auf Dauer keine Feuerwehr.

Schriftführer Sebastian Miller ließ das Jahr Revue passieren. Letztes Jahr hatte die Wehr zwölf Monatsproben, eine Herbstprobe die Frühjahrsprobe mit der Gesamtwehr.

Ein Einsatz war auch zu verzeichnen. Darauf ging der Kommandant Detlef Friedrich nochmals ein. Am 22. Juli gab es einen Starkregen und innerhalb kürzester Zeit waren Teile von Waldhausen überschwemmt. Neben Waldhausen waren auch die Kameraden aus Bräunlingen und Hüfingen im Einsatz. Zudem hatten sich zahlreiche Bürger untereinander geholfen. Zwei Männer, die bei diesem Einsatz mitgeholfen hatten, traten dann auch kurze Zeit später in die Wehr ein. Negativ war, dass kaum Sandsäcke Vorort waren und diese zum großen Teil marode waren. Dieses Unglück war dann auch der Anlass, dass in Bräunlingen 1000 Sandsäcke neu befüllt wurden. Ein Teil ist jetzt an zwei Stellen in Waldhausen stationiert.

Gesamtkommandant Martin Frey bemängelte, dass er dies schon seit drei Jahren angeregt hatte und jetzt erst nach diesem Vorfall reagiert wurde. Vor allem fand er es peinlich, dass die Hüfinger Wehr beim Einsatz Sandsäcke anliefern musste. Ortsvorsteher Horst Kritzer erklärte, dass 20 000 Euro im Haushalt sind, um Maßnahmen ergreifen zu können, die solch ein Ereignis einschränken. Gleichzeitig dankte er der Wehr für ihren ehrenamtlichen Einsatz übers Jahr.

Bei den Wahlen wurden Kassier Matthias Wetzel und Schriftführer Sebastian Miller für weitere fünf Jahre gewählt. Abteilungskommandant Detlef Friedrich konnte Markus Goike zum Oberfeuerwehrmann befördern. Sebastian Miller und Markus Fehrenbach haben den "Truppmann Teil eins" erfolgreich absolviert.

Mit den Teilnahmen an den Proben zeigte sich Detlef Friedrich zufrieden und hofft, dass dies so bleibe. Angeregt wurde, hin und wieder Proben mit einem Zug von Bräunlingen durchzuführen, um diese attraktiver zu gestalten.

Die Feuerwehr

Die Abteilungswehr Waldhausen wurde 1940 gegründet. Sie hat zurzeit 22 aktive Wehrmänner und sechs in der Altersmannschaft. Abteilungskommandant ist Detlef Friedrich und sein Stellvertreter Georg Rosenstiel. Gesamtkommandant Martin Frey zeigte sich sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit der Abteilungswehren und sieht die Bräunlinger Gesamtwehr auf einem guten Weg.