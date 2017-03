Bräunlingen Fasnetmasken werden wieder verstaut

Aussteller zufrieden mit Ausstellung im Kelnhofmuseum in Bräunlingen. Über 800 Besucher interessieren sich für Schemenausstellung

Bräunlingen (dm) Ein äußerst positives Fazit über das Interesse an der zwei Monate dauernden Larven- und Schemenausstellung im Kelnhofmuseum zogen die Kulturbeauftragte Susanne Huber-Wintermantel, Maren Ott vom Verkehrsamt und Zunftmeister Karl-Heinz Scherzinger. Während der Öffnungszeiten an den Sonntagen und auch an zusätzlichen Abenden kamen über 800 Besucher zur Ausstellung alten Fasnetmasken der Baarstädte.

Durchschnittlich kommen etwas über 300 Besucher zu Kelnhofausstellungen. Teilweise kamen über 80 Interessierte an einem Sonntag. Auch die Abendtermine waren beliebt, sodass auch in Zukunft Abendöffnungszeiten angeboten werden sollen. "Vor allem die Vielfalt der ausgestellten Larven, darunter auch Weisnarrenmasken, fand viel Interesse, was die Historie der Schemen gut verdeutlichte", meinte Huber-Wintermantel.

Auch Zunftmeister Karl–Heinz Scherzinger freute sich über das große Interesse an der Ausstellung, bei der auch etliche Kostbarkeiten aus Privatbesitz zu sehen waren. Er lobte die gute Kooperation der Kelnhofverantwortlichen mit der Narrenzunft Eintracht, was eine beeindruckende und gut frequentierte Fasnetausstellung möglich gemacht habe. Lob kam auch vom Kreisarchivar Clemens Joos, der die Kulturlandschaft der Masken im Kelnhof hervorhob und sich darüber freute, dass sie für eine breite Öffentlichkeit zu sehen waren. Die nächste Kelnhofausstellung "Rund um Dresden" wird anlässlich der 50-Jahr-Feier des Kunstkreises Bannewitz vom 7. Mai bis 2. Juli angeboten. Eine "Kleine Schmunzelmusik – Klassik nicht ganz so ernst" ist am Freitag, 31. März, ab 19 Uhr im Kelnhof zu hören.