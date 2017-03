Bräunlingen Fahrzeugbrand im Dögginger Tunnel - Tunnel für mehrere Stunden gesperrt

Im Dögginger Tunnel zwischen Donaueschingen und Freiburg ist es auf der B 31 ist es zu einem Fahrzeugbrand gekommen. Wann der Tunnel wieder befahrbar ist, ist laut Polizei derzeit noch nicht klar.

Ein Auto ist gestern Abend gegen 17.40 Uhr im Dögginger Tunnel in Brand geraten. Ursache war ein technischer Defekt an dem Fahrzeug, woraufhin sich Feuer in dessen Motorraum entwickelt hatte. Wie die Polizei mitteilt, wurde bei dem Brand und der dadurch verursachten Rauchentwicklung in der Verkehrs-Röhre niemand verletzt. Die Bundesstraße 31 und der Dögginger Tunnel wurden daraufhin für mehrere Stunden gesperrt, um die Bergungsarbeiten und die ausreichende Belüftung im Inneren zu gewährleisten. Am späten Abend wurde mit der Überprüfung der dort installierten Elektrik begonnen. Wann der Tunnel wieder befahrbar sein würde, steht laut Polizei am Abend noch nicht fest.