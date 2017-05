Donaueschingen Erster Wandermarathon in Bräunlingen

Am 3. Oktober geht es gemütlicher als eine Woche später auf die Bräunlinger Laufstrecken. Der Schwarzwaldverein Donaueschingen organisiert das.

Bräunlingen/Donaueschingen (bom) „Die Idee ist beeindruckend und passt ideal in das Programm eines Wandervereins, der einer möglichst großen Vielfalt seines Wanderprogramms offen gegenüber steht“: Vorstandmitglied Norbert Gramespacher vom Schwarzwaldverein Donaueschingen erklärte sich spontan bereit, hauptverantwortlich die Organisation einer Schwarzwald-Wandermarathon-Veranstaltung entlang der Originalstrecke rund um Bräunlingen zu übernehmen.

Maren Ott vom Bräunlinger Amt für Tourismus, Kultur und Sport kam vor wenigen Wochen mit der Idee auf den Schwarzwaldverein zu, der sich nicht zweimal bitten ließ, die Veranstaltung zu übernehmen. Der Termin ist mit dem 3. Oktober gut gewählt und stimmt eine Woche vor der Jubiläumsfeier zum 50. Geburtstag der international beliebten Marathon-Laufveranstaltung der LSG Schwarzwald-Marathon auf die Laufwettbewerbe ein.

Gramespacher konzipiert die Wanderrouten für die Halbmarathon- und die Marathonstrecke. Als Fan und Wanderführer anspruchsvoller Touren wandert er am Nationalfeiertag selbst auf der der original beschilderten Marathonstrecke mit. Der Wanderhalbmarathon ist gegenüber der Originalstrecke leicht abgeändert und führt mehrheitlich über Naturwege. „Nur da, wo es sich nicht vermeiden lässt, nutzen wir die geteerten Wege“, so Gramespacher.

Der Wanderhalbmararthon ist eine von Sofie Lautemann und Thomas Samland geführte Tour. Er beginnt an der Sporthalle und führt über Naturwege nach Bruggen, in Richtung Hubertshofen durch den Wald vorbei an der St.-Anna-Kapelle zur einzigen fixen Verpflegungsstation am Strandcafé Kirnbergsee. Die Route führt nach Waldhausen und auf Feldwegen an der Ruine Dellingen vorbei nach Bräunlingen. Gamespacher legt Wert darauf, dass beide Wanderungen ohne Zeitmessung erfolgen und sich jeder Teilnehmer im Vorfeld eigenverantwortlich um Verpflegung und Getränke kümmert. Alle Teilnehmer erhalten eine Urkunde.

Info: Am 3. Oktober 2017 lädt der Schwarzwaldverein Donaueschingen in Kooperation mit der Stadt Bräunlingen auf Grund des 50. Geburtstages des Schwarzwaldmarathons erstmals zu einer 42 und 21 Kilometer Wanderung entlang der Originalstrecke der weltweit ältesten Naturmarathonstrecke ein. Der Wandermarathon beginnt am 3. Oktober um 8 Uhr, der Wanderhalbmarathon um 9 Uhr. Die Halbmarathonstrecke ist eine geführte Wanderroute. Anmeldungen sind ab sofort möglich unter Tel: 0771/603171. Weitere Auskünfte: Tel: 0771/3500 oder 0771/3889.